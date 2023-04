EXCLUSIEF. Boris Van Severen en Frances Lefebure krijgen eerste kindje samen: “Mijn ex, ik, Frances, de kinderen: we hebben dat goed gedaan”

Film “Het draait niet alleen om winnen”: prequel ‘The Hunger Games’ krijgt eerste veelbelo­ven­de trailer

Goed nieuws voor de fans van ‘The Hunger Games’-saga, want de prequel ‘The Ballad of Songbirds and Snakes’ is (eindelijk) is aantocht! De eerste trailer werd zopas gedeeld én die stelt niet teleur... In de beelden krijgen de liefhebbers dan ook een glimp van de sterrencast, met onder meer Rachel Zegler, Tom Blyth, Peter Dinklage én Viola Davis.