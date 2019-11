EXCLUSIEF. Beluister hier het nieuwe lied van Mathias Vergels: “Een aanklacht tegen armoede” IDR

22 november 2019

17u00 4 Muziek Na eerdere nummers als ‘Wij alleen’, ‘Helena’ en ‘1 keer voor altijd’ laat Mathias Vergels (27) opnieuw van zich horen. De muzikant en ‘Thuis’-acteur laat met ‘Sinterklaas’ immers een nieuw lied los op het grote publiek. “Dit nummer is een aanklacht tegen armoede”, aldus Mathias.

Hoewel de titel iets anders doet vermoeden, is ‘Sinterklaas’ allesbehalve een vrolijk lied. “Ik kreeg de inspiratie voor dit nummer dankzij mijn peterschap voor ‘Brothers of solidarity’, een liefdadigheidsorganisatie. Zij delen iedere zondag eten en hulpgoederen uit aan de Brusselse daklozen. Tijdens een van die momenten kwam er op een bepaald moment een kindje naar mij van amper drie jaar oud. Ze had geen eten, geen onderdak, niets. Op zo’n moment is die problematiek heel tastbaar. Je haalt zo’n kind dan vijf minuten uit de miserie, maar daarna is dat weer business as usual.”

“Ik verzeker je: die ontmoeting met dat meisje hakte er eventjes in. Zeker omdat ik zelf papa ben van een zoontje, Emile. Toen ik in de auto naar huis zat, besefte ik dat armoede iets is dat echt iedereen had kunnen overkomen. Daarom heb ik er een nummer over geschreven. Ik heb voor de titel ‘Sinterklaas’ gekozen, omdat dit bij uitstek een feest is dat je associeert met cadeautjes. Terwijl er veel mensen zijn die dit niet kunnen. Ik hoop dat dit nummer ervoor kan zorgen dat mensen eindelijk eens structureel gaan nadenken over armoede. Je kan daklozen wel eten geven en een warme trui of iets dergelijks, maar daarmee los je hun problemen niet op. Ik vind het schrijnend dat onze Belgische politiek dit vandaag de dag nog steeds niet op een goede manier kan of wil aanpakken. Mensen zouden niet alleen goed moeten doen in de kerstperiode, maar het hele jaar door.”