EXCLUSIEF. 7 maanden na ‘Boer zoekt Vrouw’ trekt Els in bij boer Cyriel: “We hadden allebei niets te verliezen”

TV Boer Garry bekent: “Al met Els gekust toen Barbara er nog was”

Dat boer Garry meteen smoorverliefd was op z'n Els, kon hij niet lang verbergen. En dat was natuurlijk best moeilijk voor de andere vrouwen, geeft hij toe. “Op het moment waarop Barbara wou vertrekken, had ik al met Els gekust", klinkt het. “Maar we hebben samen gezegd: we willen dit, maar niét op die manier. We moeten duidelijkheid brengen naar Barbara en Evelyn.”

21 mei