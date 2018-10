Examen geslaagd: Miss België Angeline haalt diploma voor lijnpiloot TDS

31 oktober 2018

19u36 0 Showbizz Miss België Angeline Flor Pua (23) kan opgelucht ademhalen. Enkele dagen nadat bekend raakte dat Miss België Angeline Flor Pua (23) kan opgelucht ademhalen. Enkele dagen nadat bekend raakte dat haar opleiding tot piloot met een sisser dreigde af te lopen , heeft ze het examen nu toch kunnen afleggen. En mét succes.

“Eindelijk kunnen we jullie melden dat Angeline geslaagd is voor haar examen van lijnpiloot. Na lange tijd wachten op het vliegtuig dat gerepareerd moest worden, kon ze vandaag haar examenvlucht doen. Ze slaagde onmiddellijk. Ze is zo blij!”, meldt het Comité Miss België.

De organisatie achter de missverkiezing is duidelijk trots. Zeker omdat Angeline zich nu zonder zorgen kan klaarstomen voor dat andere spannende moment: de Miss World-verkiezing in China. “Angeline vertrekt op 4 november en zal met heel veel trots ons land verdedigen op 8 december in Sanya, China”, klinkt het. “Wij zijn er van overtuigd dat ze het ook daar zeer goed zal doen!”