Exact één jaar na zijn overlijden: zo herdenkt bekend Vlaanderen hun ‘held’ Johny Voners

ShowbizzVandaag, op 17 maart 2021, is het exact een jaar geleden dat Johny Voners op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker overleden is. Zijn dood liet niemand onberoerd en het is duidelijk dat heel wat mensen de ‘F.C. De Kampioenen’-acteur nog niet vergeten zijn. Op Instagram nemen verschillende vrienden, collega’s en familieleden van Voners dan ook de tijd om hem te herdenken.

Het was Tibo Polleunis (20), de kleinzoon van Johny Voners, die vrijwel als eerste een bericht deelde op zijn sociale media. Net als Johny is Tibo een creatieve ziel. Speciaal voor zijn grootvader schreef hij een nummer dat hij ook effectief opgenomen heeft. Het werd de jazzplaat ‘1945’. “Het nummer is een ode aan zijn leven want 1945 is zijn geboortejaar. Voor jou, bompa”, klinkt het op zijn Instagramaccount.

Het bleef niet bij enkel en alleen de post van zijn kleinzoon Tibo. Ook An Swartenbroeckx (51), een goede vriendin en collega uit ‘F.C. De Kampioenen’, deelde vandaag een bericht op haar sociale media. Op de foto is te zien hoe de twee al lachend poseren voor de camera. Verder schreef An nog het volgende bij haar bericht: “Hey, allerbeste vriend ever, ik mis je. Maar ik hou me vast aan dat citaat uit ‘Shadowlands’: ‘We couldn’t have the happiness of yesterday, without the pain of today’.”

Een boodschap die de volgers van de actrice alleen maar kunnen beamen. Daarnaast reageerden ook enkele bekende namen onder de foto. Zo liet Conner Rousseau (28), de voorzitter van sp.a, een hartje achter onder het bericht. En verder had Leen Dendievel (37) nog enkele mooie woorden klaar. “Zo is dat. Wie niet lief heeft, kan niet verliezen. Dan mis je iets”, schreef zij onder de post van An Swartenbroeckx. Achteraf deelde Leen zelf nog een foto waar ze samen met Johny op te zien is. “Dit jaar is zo raar genoeg voorbijgevlogen… Je wordt gemist Johny”, klinkt het in haar Instagramstories. Ook Conner Rousseau zelf deelde niet veel later nog een post op zijn account. Via zijn Stories deelde hij een foto van Voners. “Vandaag 1 jaar. We drinken er een dagschotel op”, klinkt het bij de sp.a-voorzitter.

Guga Baúl (34) mist zijn held Johny Voners ontzettend hard. “Eén jaar al...wat gaat de tijd toch snel ondanks Corona. Ik denk nog steeds aan je, held. Ik zal er eentje drinken op uw gezondheid op de bierfeesten in Wieeeeeze”, schrijft de stemmenimitator op zijn profiel. Niels Destadsbader deelde ongeveer dezelfde foto (zie hierboven) van de acteur. “Maatje toch”, klinkt het daar.

Koen Crucke en Johny Voners hebben een lange geschiedenis samen. Voor Crucke was het duidelijk moeilijk om uit al zijn herinneringen een moment te kiezen en daarom deelde de acteur een reeks foto’s waarop hij samen met Johny te zien is. Onder de foto vertelde hij nog dat hij exact een jaar geleden een telefoontje van Qmusic kreeg met de vraag om iets te zeggen over het overlijden van zijn goede vriend. Al wist hij op het moment dat hij gebeld werd nog van niets. “Mijn wereld stond eventjes stil. Dit vergeet je nooit”, schreef hij nog onder de foto.

Verder deelden nog Johny’s vrouw Annemie en acteur Ben Segers (46) iets op hun sociale media. Segers koos voor een foto uit de oude doos. “Johny” schreef hij tussen tweede rode hartjes bij de foto. Annemie Volders, de vrouw van Johny deelde een foto van hun tweetjes op haar Instagramstories. “Voor altijd”, klonk het daar. Daarnaast deelde ze ook nog een foto op het account van Voners zelf. “Voor mij blijf je mijn mooiste en dierbaarste godsgeschenk. Met al mijn liefde voor jou, hou ik me recht, dankbaar voor die intens, gelukkige jaren”, klonk het onder meer in de emotionele post. Verder vertelde de vrouw van de acteur nog dat ze het al ontzettend moeilijk heeft gehad, maar dat ze haar best doet om door te bijten. En daarnaast is ze erg dankbaar voor alle steun die ze krijgt van haar omgeving. “Dank aan alle vrienden, ver en dichtbij die mijn verdriet wat draaglijker maken.”

