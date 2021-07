Exact één jaar later: familieleden van ‘Glee’-actrice Naya Rivera staan stil bij haar overlijden

Celebrities“Als we de tijd terug konden draaien, dan zouden we haar allemaal wat harder knuffelen”, klinkt het bij Nickayla, het jongere zusje van Naya Rivera. Vandaag is het exact één jaar geleden dat de ‘Glee’-actrice op tragische wijze verdronken is. Ze was 33 jaar. Twaalf maanden na deze vreselijke gebeurtenis staat haar familie nu eventjes stil bij haar overlijden.

De actrice, die bekend is van haar rol als Santana Lopez in de populaire serie ‘Glee’, raakte in juli vorig jaar vermist tijdens een boottocht met haar zoontje Josey (toen 4). Vijf dagen na haar verdwijning werd haar levenloze lichaam uiteindelijk teruggevonden in het water. Ondertussen is het exact een jaar geleden dat Naya om het leven kwam en om haar te eren, staan een aantal van haar familieleden nu even stil bij haar overlijden. “Als we de tijd terug konden draaien, dan zouden we haar allemaal wat harder knuffelen”, vertelde haar jongere zus Nickayla in een interview met Good Morning America. En ook haar broertje Mychal reageerde in een statement. “Jouw eindeloze energie leeft verder. Hopelijk mag je in vrede blijven rusten.”

In therapie

Ook haar moeder, Yolanda Previtire, heeft zich uitgesproken over het feit dat ze een jaar geleden afscheid moest nemen van Naya. Zo voelt ze de aanwezigheid van haar dochter nog steeds. “Ik heb het gevoel dat ze steeds het volgende zegt tegen mij: ‘Niet huilen, mama. Wees gelukkig. Met mij is alles oké’.” Daarnaast hoopt ze dat haar dochter mensen geleerd heeft om elkaar lief te hebben. En dat ze dankzij haar weten dat het oké is om op je strepen te staan als er iets niet oké is. Om de dood van Naya beter te leren verwerken, ging een groot deel van haar familie ook in therapie. Stuk voor stuk hebben ze het namelijk erg moeilijk met het verlies van hun dochter of zus. “Woorden kunnen niet omschrijven wat wij nu meemaken. Het enige wat we zeker weten, is dat we elkaar hebben.”

Haar vader George vertelde vorige maand al wat meer over zijn dochter. Volgens hem keek Naya ontzettend hard uit naar de toekomst. Zo ging het weer goed met haar en had ze eindelijk weer een doel in het leven. “Ze vond het geweldig om een moeder te zijn en je kon duidelijk merken dat haar zoon Josey haar ontzettend veel voldoening gaf.”

