Exact 75 jaar geleden viel de laatste V-bom op ons land: Arnout Hauben brengt hulde aan de bevrijders DBJ

29 maart 2020

17u51 1 tv In de Antwerpse gemeente Kalmthout viel exact 75 jaar geleden, op 29 maart 1945, de laatste V-bom in ons land. Tv-maker Arnout Hauben voorzag samen met de Kalmhoutse burgemeester Lukas Jacobs een kleine plechtigheid om de bevrijders van toen te herdenken. Hauben spoorde ook familieleden op van twee Britse soldaten die sneuvelden door die bom.

Hauben brengt in zijn nieuwe reeks ‘Ten oorlog: de bevrijding van Vlaanderen’ het verhaal van de 775 dodelijke bominslagen op ons land. Deze bominslagen zijn maar door weinigen gekend, maar maakten enorm veel slachtoffers: zo’n 8000 in België. De laatste bom was 75 jaar lang in mysterie gehuld. Maar Arnout en zijn team ontdekten dat er twee Britse soldaten bij die inslag zijn omgekomen: Jim Wolstenholme en William Robert Hicks.

Arnout Hauben spoorde hun families op en ontdekte dat de dochter van Jim Wolstenholme en de broer van William Robert Hicks nog in leven zijn. Zij hebben nooit geweten hoe hun geliefden zijn omgekomen. Normaal gezien zouden de familieleden vandaag overkomen naar België, maar dat kon in de huidige tijden uiteraard niet. Hauben en burgemeester hielden vandaag wel een herdenkingsmoment waarbij een kleine gedenkplaat werd onthuld. De familieleden van de laatste ‘bomslachtoffers’ zullen na de coronacrisis wel overkomen naar België.

Alfred Hicks (90 jaar), broer van William Robert Hicks: “Bill was called up for military duty and after initial training was posted to the East Lancashire Regiment where he met Jim Wolstenholme, with whom he formed a friendship that was to last until the end. It is very humbling that you have come today to show your gratitude and thanks to Jim and Bill for giving their lives so that you may have your freedom.”

Ten oorlog: de bevrijding van van Vlaanderen: vanaf maandag 6 april op Eén.