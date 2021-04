Exact 20 jaar geleden kwam JIMtv op de buis: "We deden alles: presenteren, filmen en decors bouwen"

Showbizz ‘Temptation’ Mezdi zou verliefd zijn op Rowéna van ‘Love Island’

1 april Koekenbak in realityland. Nederlander Mezdi, die we kennen van ‘Temptation Island’ en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, is naar het schijnt verliefd. Op Rowéna, die in het eerste seizoen van ‘Love Island’ haar kans waagde.