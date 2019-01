Exact 10 jaar geleden trapte Peter Van de Veire MNM op gang TK

05 januari 2019

11u12

Bron: MNM 0 Showbizz Een welgemeende ‘gelukkige verjaardag’ aan radiozender MNM, want die blaast vandaag 10 kaarsjes uit. Op Facebook postte de zender een video van de allereerste aankondiging en het allereerste nummer - ‘Now or Never’ van Milk Inc.

Vanaf vandaag kan je via de MNM-app ook een extra programma beluisteren onder de knop ‘MNM Rewind’. In het programma hoor je alle MNM-dj’s vertellen over de krachtigste radiomomenten tussen 2009 en nu. Tussendoor krijg je telkens een jaarlijks hitoverzicht van de MNM50 over de verschillende jaren heen.