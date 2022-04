Ex-wielrenner Nico Mattan is 15 kilo kwijt met ketodieet: “Beu dat iedereen me zei dat ik dik was”

Ooit was hij een succesvolle wielrenner en bondgenoot van boezemvriend Frank Vandenbroucke. Een coureur van het lichtere type ook, die gezwind over heuvels met naam vloog. Maar nadat Nico Mattan in 2007 zijn fiets aan de haak hing, kwamen de kilo’s er vlot bij. “Vorig jaar woog ik 113 kilo”, zegt de ex-winnaar van Gent-Wevelgem in Dag Allemaal. “Van mijn dokter kreeg ik nog geen alarmsignalen, behalve dat m’n bloeddruk te hoog was. Maar ik was het beu dat iedereen me zei hoe dik ik was geworden. In augustus startte ik m’n strijd tegen de kilo’s.”