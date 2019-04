Exclusief voor abonnees Ex-wielrenner Johan Vansummeren voelt zich eenzaam sinds de scheiding van Jasmine: “Voor wie moet ik thuiskomen? De barak is leeg ...” Guy Van Gestel

02 april 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz De voorjaarsklassiekers komen eraan. Ex-renner Johan Vansummeren (38) heeft er een haat-liefdeverhouding mee. Een pijnlijke val in de Ronde van Vlaanderen luidde het einde van zijn carrière in. En zijn huwelijk met Jasmine Vangrieken, zo mooi gestart na zijn aanzoek op de velodroom van Roubaix, hield geen stand. “Zij wou scheiden, ik niet. Maar we hebben geen minuut ambras gemaakt”, zegt Johan in Dag Allemaal.

April blijft voor Johan Vansummeren de bijzonderste maand van het jaar. Op het programma staan dan zijn favoriete klassiekers, die hem geluk brachten maar ook veel ellende. Er is natuurlijk zijn prachtige zege in Parijs- Roubaix 2011, maar ook zijn zware crash in de Ronde van Vlaanderen, nu vijf jaar geleden.

Zondag 7 april wordt de Ronde opnieuw verreden. Een week later is de Hel van het Noorden aan de beurt, over kasseien die schots en scheef in het arme landschap liggen. Voor Johan Vansummeren, ‘Summie’ voor de vrienden, staat Parijs-Roubaix garant voor emotie en vooral ook nostalgie. Want op 10 april 2011 beleefde hij er zijn mooiste overwinning, toen hij - tegen alle verwachtingen in - solo aankwam op de ­beroemde velodroom.

