Ex-werkneemster van Weinstein: "Hij verkrachtte mij in de kinderkamer" 08u06

Bron: News.com.au, Daily Mail 0 AFP De voormalige assistente van Weinstein Mimi Haleyi gaf gisteren een persconferentie. Showbizz Een voormalige productieassistente van de Weinstein Company heeft de Hollywoodbaas van verkrachting beschuldigd nadat ze hem verschillende keren had afgewezen. Mimi Haleyi en haar advocate Gloria Allred hebben gisteren een persconferentie gegeven waarin de ex-werkneemster uitvoerig beschreef hoe Weinstein haar tot orale seks dwong in de slaapkamer van zijn kind.

Gisteren zei Haleyi in New York dat de producer erg volhardend was en dat hij lichamelijk sterker was. "Hij heeft zich oraal opgedrongen aan mij in zijn appartement in Soho. Ik menstrueerde toen. De man heeft zelfs mijn tampon eruit getrokken." Weinstein had een auto naar Haleyi gestuurd om haar op te pikken, zij dacht voor een werkgerelateerde vergadering. "Ik wilde niet dat iemand ooit zoiets met mij zou doen, zelfs niet een romantische partner. Ik herinner mij nog dat Harvey achteraf vroeg: 'Voel je niet dat onze band nu veel hechter is?'"

"Ik ben geen masseuse"

Haleyi ontmoette Weinstein voor het eerst op de Londense première van The Aviator in 2004. Daarna kwam ze de producer opnieuw tegen op het filmfestival van Cannes in 2006. Toen had ze interesse geuit om aan een van zijn films mee te werken en hij nodigde haar uit in zijn hotelkamer voor een massage. Haleyi weigerde en antwoordde dat ze geen masseuse was. Later volgden er nog meer ontmoetingen, zo vroeg Weinstein haar om hem te vergezellen op een modeshow in Paris. De vrouw werkte voor de Weinstein Company als productieassistente van een televisiereeks, maar haar advocate heeft tijdens de persconferentie niet specifiek vermeld over welke show het ging.







Photo News Gloria Allred vertegenwoordigt ook andere slachtoffers van Weinstein.

Betenisvolle acties nodig

Gloria Allred vertegenwoordigt ook andere vrouwen die Weinstein van seksuele intimidatie hebben beschuldigd. Het is nog niet duidelijk of Haleyi klacht gaat indienen tegen de producer. Maar Allred vroeg Weinstein wel om haar te ontmoeten en ook de andere slachtoffers tegemoet te komen. "We hebben gerechtigheid nodig voor deze vrouwen. Vage verontschuldigingen volstaan niet. Het is tijd voor betekenisvolle daden."

Een woordvoerder van Weinstein, die momenteel in een ontwenningskliniek verblijft, ontkent alle beschuldigingen van seks zonder toestemming. Tientallen vrouwen, waaronder Gwyneth Paltrow en Ashley Judd, beweren dat Weinstein hen seksueel geïntimideerd heeft, andere dames beschuldigen hem van verkrachting. Actrice Rose McGowan zei onlangs dat Weinstein haar verkracht had, maar dat de twee het in 1997 met een minnelijke schikking hadden geregeld. De Italiaanse filmmaaksters Asia Argento en actrice Lucia Evans hebben in The New Yorker verteld dat Weinstein zich aan hen oraal had opgedrongen.

Photo News