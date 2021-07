Ex-VTM-journaliste Kathy Pauwels verhuisde vlak voor de coronacrisis: “Ik ben heel eenzaam geweest de voorbije maanden”

Kathy Pauwels was 25 jaar lang een vertrouwd gezicht op de televisie, eerst als jongste nieuwslezeres van Vlaanderen en daarna in het magazine Royalty op VTM. Ook na haar vertrek daar werd ze in de pers nog vaak om haar mening gevraagd als specialiste van gekroonde hoofden. We ontmoeten haar in het landelijke Wezemaal, waar ze anderhalf jaar geleden naartoe verhuisde, net voor de lockdown. “Honkvast zou ik mezelf zeker niet noemen”, vertelt ze in Story. “Misschien heeft dat met mijn roots te maken, met een Limburgse mama en een papa uit Oost-Vlaanderen. We hebben altijd in Antwerpen gewoond, maar studies en de liefde deden me in Leuven blijven plakken, en daarna ging het naar Sint-Joris-Winge, Lubbeek, de Vaartkom in Leuven en dan Herent, waar ik een achttal jaar in een huis met grote tuin heb gewoond. Dat vergde wel wat onderhoud en ik heb helemaal geen groene vingers, ik schrijf liever en trek er graag opuit. Dus verkocht ik het huis.”