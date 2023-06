Ex-vriendin van Metejoor lanceert eigen kledinglijn: “Hij was daar toen heel enthousiast over”

ShowbizzBritt Van den Eijnden, de ex van Metejoor, brengt samen met een vriendin een eigen kledinglijn op de markt. “Hij stond daar toen al echt achter”, vertelt de onderneemster nu. En ook Britts vriendin Karolien heeft een link met de Vlaamse zanger. Zij staat in voor de merchandise van Metejoor.

De kledinglijn kreeg de naam Colère en Colette en moet een eerbetoon worden aan de Kempen. Op de items staan bijvoorbeeld allemaal typische Turnhoutse opschriften gedrukt. Al willen de twee vriendinnen graag nog verder uitbreiden met andere populaire quotes uit de streek. Britt was ook al bezig met de uitwerking van Colère en Colette toen ze nog samen was met Joris Van Rossem, de echte naam van Metejoor. “Hij was daar toen al enthousiast over en stond er echt achter”, klinkt het nu in een interview met ‘Gazet van Antwerpen’.

Of de zanger ook zelf zal rondlopen met een creatie van Colère en Colette valt nog af te wachten. “Ik zou het fijn vinden als hij eens wil poseren met onze kledij, al heb ik het nog niet gevraagd.” Het tweetal is namelijk nog maar sinds begin april uit elkaar. “Een break-up is altijd lastig, en het is nog vers.” Britts vriendin Karolien heeft op haar beurt trouwens ook een link met de zanger. Zij staat in voor zijn merchandise. “Ze is ongelofelijk goed in haar job. Het is daarom dat we dachten: als het voor de merchandise van Joris lukt, waarom dan ook niet voor onszelf?”

Uit elkaar

Begin april raakte bekend dat Metejoor en Britt na vier jaar een punt gezet hadden achter hun relatie. Dat maakten ze bekend via sociale media. “Na vele prachtige jaren en het delen van ontelbare mooie momenten, moet ik jullie met heel veel pijn in het hart meedelen dat Britt en ik afscheid nemen van elkaar als koppel”, aldus Metejoor. De twee leerden elkaar zo’n vier jaar geleden, voor Metejoor doorbraak als zanger kennen, op Campos, een middelbare school in Turnhout, waar de zanger als sportleerkracht, opvoeder en leerlingenbegeleider werkte. Zij was er actief als leerlingenbegeleidster. De vonk sloeg over en de twee kregen een relatie.

