Ex-vriendin van Gers Pardoel doet boekje open op Instagram: “Jaren van fysieke en mentale mishandeling”

Gers en Sélina gingen begin vorig jaar uit elkaar na een relatie van 13 jaar. De twee hebben twee kinderen, zoon Goud (6) en dochter Rocci (5). “Gers was de man van mijn leven, maar het was op tussen ons. Onze kinderen zijn nu onze grootste prioriteit”, gaf Sélina als reden voor de breuk in een interview. Achteraf bleek dat ze de zanger verlaten had voor een andere man. Sélina bleef wel de manager van Gers, tot ook daar in november vorig jaar een einde aan kwam. Nu vertelt ze waarom.

Gehoorzaamd

“Bijna zes jaar geleden begon ik in de avonduren filmpjes te maken voor YouTube, het waren parodieën. Ik had echt heel snel al duizenden kijkers, mensen vonden het grappig. Van mijn ex-partner moesten ze echter offline, want ‘ik zou hem voor schut zetten’”, zo vertelt Sélina in enkele posts op haar Instagram Stories. “Mijn zwager vond dat ik door moest gaan. Ik heb gehoorzaamd aan mijn ‘baby daddy’ en stopte met het maken van filmpjes waar ik zo van genoot en de kijker blijkbaar ook. In diezelfde periode kwamen er steeds meer artiesten op mijn pad die vroegen of ik ze wilde managen. Ik mocht mijn eerste zelfbedachte format gaan maken voor tv. Mijn baby daddy wilde me aanklagen omdat hij vond dat het zijn programma was. Toen ik hem vroeg waar het programma over ging, kon hij mij geen antwoord geven.”

“Toen ik Goudrocc Entertainment ging bouwen, meer zéér veel tegenwerking, letterlijk bloed zweet en tranen, zei mijn baby daddy: ‘Jij bent niks. Denk niet dat het om jou draait, niemand wil met jou praten. Je eigen moeder houdt niet eens van je. Don’t get it twisted, Sélina. Stick to the script. Zonder mij ben jij niets, mensen nemen de telefoon op omdat ze weten dat je bij mij hoort’.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De berichten van Sélina. © Instagram

“Een jaar geleden was ik ‘done’, ik was op”, gaat ze verder. “En ik overwoog het serieus om te stoppen ondanks alle successen die ik met mijn team had behaald.” Gelukkig kreeg ze naar eigen zeggen steun van vele vrienden die haar aanmoedigden om door te gaan. “Na meer dan 10 jaar vechten voor mijn baby daddy ben ik een bedrijf uitgegooid waar ik mede-eigenaar van ben, dat ik mee heb opgebouwd, miljoenen mee heb omgezet en mijn eigen leven en persoon voor heb opgeofferd.”

Sélina meent ook dat ze bedreigingen ontving uit het kamp van Gers. “Er werd mij wijsgemaakt dat als ik zou gaan, er gezorgd zou worden dat ik failliet zou gaan. Dat mijn kinderen vervolgens zouden worden afgepakt. Ik kreeg mails waarin stond dat als ik privézaken zou openbaren - de jaren van fysieke en mentale mishandeling - dat ik aangeklaagd zou worden voor smaad en laster. Smaad en laster is wanneer je onwaarheden publiceert.”

“Beste, ik ben niet meer bang voor jou”, besluit ze. “Mijn bedrijf floreert en heeft leukere artiesten dan ooit. We hebben mooiere projecten dan ooit. En lieve, betrouwbare partners die ik al jaren mijn partners en kompanen mag noemen. Uit het andere kamp dat mij mishandeld heeft, beroofd heeft, geïntimideerd heeft, blijft het akelig stil. Like it should be. Voor mensen die niet begrepen waarom ik niet reageerde of samen wilde werken: ik communiceer met niémand meer die hem nog steunt."

“Je vraagt je misschien af waarom ik dit nu pas vertel”, zegt ze achteraf in een video. “Normaal gezien zou ik het nooit verteld hebben, maar ik zag dat er in een weekblad een groot artikel stond over ons. Dan dacht ik: ‘tja, dan mag ik mijn kant van het verhaal ook vertellen’.”

Volledig scherm De berichten van Sélina. © Instagram

Geweld

Sélina zou naar de politie gestapt zijn nadat op vakantie op Curaçao de gemoederen hoog opliepen. Volgens de vrouw vertoonde Gers daarbij agressief gedrag tegenover haar. “Het klopt dat ik aangifte gedaan heb en Gers weet heel goed waarom”, reageert ze in het Nederlandse weekblad Weekend. Gers Pardoel zelf wil voorlopig geen commentaar geven over de feiten.

