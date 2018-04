Ex-vriendin overleden Verne Troyer: "Hij behandelde me als een slaaf" EVDB

22 april 2018

10u15

Ranae Shrider, ondertussen Ranae Shepherd, vertelde in 2009 tijdens een interview met de Sunday Mirror over hoe het was om een relatie te hebben met Verne Troyer. De acteur overleed zaterdag 21 april.

Ex-vriendin Ranae Shepherd, ondertussen getrouwd en heette toen nog Ranae Shrider, deelde in 2009 haar ervaring met Verne Troyer, dat meld Brits medium Mirror.

Volgens Shepherd zou Troyer haar helemaal niet goed behandeld hebben. Uit het interview blijkt dat zij vond dat Troyer niet genoeg geld uitgaf aan haar. Zo liet hij haar zelf haar deel van de huur betalen, zij was toen een beginnend actrice met twee bijbaantjes, kreeg ze valse diamanten en wou hij seks, ook wanneer zij dat niet wou. Verne was 40 jaar oud toen hij samen was met Shepherd, toen 23 jaar oud.

Het begon als een flirt nadat ze elkaar leerden kennen op een nieuwjaarsfeestje georganiseerd door de ondertussen overleden Playboy-baas Hugh Hefner. Het koppel zou uiteindelijk zelfs gaan samenwonen.

"Er zijn twee kanten aan Verne: de ene is een leuke en grappige man met een heerlijk gevoel voor humor, die heel leuk is om mee om te gaan. De andere is een verschrikkelijke, gemene persoon die boos is op de wereld en zichzelf bijna dood drinkt om te vergeten hoe depressief hij is", vertelde Shepherd.

"Verne was een goede kusser en hij leek een coole kerel, daarom voelde ik mij tot hem aangetrokken. Eerste indrukken kunnen echter misleidend zijn", verklaart Shepherd waarom ze destijds voor Verne viel.

Na een maand daten besloot Shepherd om met Verne naar bed te gaan, om naar eigen zeggen haar ware gevoelens voor hem te testen. "Eerlijk gezegd was het grootste deel van de nacht verschrikkelijk. Ik deed mijn ogen dicht en dacht 'voor het goede doel', waarmee ik bedoelde dat ik het voor hem deed en niet voor mezelf." Daarna probeerde ze zo weinig mogelijk seks te hebben met Verne als mogelijk. "Ik wou zijn vriendin zijn, maar hij zei dat we niet meer dan vrienden konden zijn als ik geen seks met hem wou."

Daarna ging het koppel samenwonen. "Verne was een nachtmerrie om mee samen te leven. Hij weigerde ook maar iets voor zichzelf te doen en behandelde mij als slaaf. 's Ochtends moest ik zijn fanmail aan hem voorlezen. Daarna moest ik de gesigneerde foto's van zichzelf naar het postkantoor brengen. Hij googelde zichzelf constant. Voor ik het huis verliet, moest ik alle drankflessen openen omdat zijn polsen daar te zwak voor zijn. Ik kookte, maar hij at op een hele dag vaak niets meer dan een muffin. Nooit werd ik bedankt voor wat ik deed. Ik leek wel een assistente zonder er betaald voor te worden."

De Mini Me-acteur zou haar ook nog bedrogen hebben, ontdekte ze in zijn telefoon. Ook zijn drankprobleem maakte de relatie nog moeilijker.

Het koppel ging in 2008 uit elkaar toen een seksvideo die Verne van hen maakte, lekte op het internet.

