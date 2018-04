Ex-vriendin overleden Avicii deelt verdriet met de wereld EVDB

21 april 2018

09u56 0 Showbizz Emily Goldberg, ex-vriendin van de overleden Zweedse DJ Avicii, breekt de stilte ne rouwt openlijk op Instagram.

De (muziek)wereld is in shock na het overlijden van de 28-jarige, Zweedse Tim Bergling, beter bekend als DJ Avicii. Zijn ex-vriendin Emily Goldberg deelde een hartverscheurend bericht over Bergling via Instagram.

Op de foto zijn de twee te zien tijdens betere tijden. Als bijschrift post Goldberg een stukje songtekst uit een liedje dat Avicii voor haar schreef, gevolgd door:"Ik wou dat ik zijn woorden had kunnen waarmaken. Tijdens de twee jaar dat we samen waren, was hij mijn dichtste vertrouwenspersoon en mijn beste vriend. Nu kan ik niet naar Bear kijken zonder te weten dat ik zijn gezicht nooit meer zal zien. Ik probeer mijn gedachten nog te verzamelen en wil jullie bedanken voor alle lieve woorden en berichtjes. Maak me wakker als dit allemaal voorbij is, want ik wil niet dat het echt is."

Wat later postte Goldberg ook nog een screenshot van een gesprek tussen haar en Tim, waarin ze elkaar vertellen dat ze van elkaar houden.

🖤 #ripavicii #avicii Een foto die is geplaatst door null (@emilygoldberg89) op 20 apr 2018 om 23:50 CEST