Ex-vriend van Gordon steekt de draak met aanklacht van de Nederlandse presentator: “Klaag me maar aan”

Showbits Hoeveel kreeg Dany Verstrae­ten voor z'n cameo in 'F*** You Very Very Much'?: "Gelukkig moeten wij dat niet betalen”

Verrassing alom wanneer VTM NIEUWS-anker Dany Verstraeten plots opduikt in de Streamz-reeks ‘F*** You Very Very Much’. “Op de brainstorm voor de reeks vonden we dat we een gek figuur nodig hadden, iemand die je totaal niet zou verwachten”, verklaart hoofdrolspeelster Frances Lefebure. Meer ontdek je in een nieuwe Showbits.