Ex-vriend Saartje Vandendriessche plots overleden Redactie

27 november 2018

14u14 0 Showbizz Saartje Vandendriessche (43) is geconfronteerd met een overlijden in haar nabije omgeving. Haar ex-vriend, Thomas Verschueren, is op 31-jarige leeftijd gestorven. Dat bevestigt de VRT.

“Bij de VRT leven we mee met Saartje, wensen we haar sterkte en de tijd om dit te verwerken. Om dit te verwerken vraagt Saartje om haar niet te contacteren met vragen voor interviews”, laat de VRT weten.

Volgens bronnen waren de twee al een jaar niet meer samen, maar hielden ze wel nog contact. “Thomas is mijn maatje. Hij is mijn grootste supporter, samen met mijn dochter”, vertelde Saartje Vandendriessche eind januari nog in Story. Saartje nam het toen in het Eén-programma ‘Op de man af’ op tegen bekende sportievelingen. “Telkens als ik het moeilijk had, pepte hij me op. Hij heeft nooit aan me getwijfeld, en dat was een grote steun voor mij.”