Ex-vriend Natalia overleden op 50ste verjaardag

30 september 2020

18u34

Bron: Volleymagazine.be 5 Showbizz Koen Baeyens, een professionele volleybalspeler en van 2006 tot 2010 de partner van Natalia, is dinsdagnamiddag overleden. Dat maakte zijn familie bekend via sociale media. Volgens de berichten had Koen eerder besloten een einde aan zijn leven te maken, waarna hij dinsdag ‘zoals gepland’ overleed na euthanasie. Het was die dag net zijn 50ste verjaardag.

“Hij zag geen uitweg meer”, laat zijn oom Dominique Baeyens weten aan volleymagazine.be. Koen kon een dag voor zijn overlijden nog afscheid nemen van zijn familie en geliefden én van zijn ploegmaten bij Maes Pils Zellik, de volleybalploeg waar hij voor speelde. “Je kan het niet geloven, als je je Koen herinnert als de karaktervolle middenspeler met zijn imposant figuur, zijn overwinningsdrang op het terrein, een bom aan energie. Hij heeft zeker zijn stempel gedrukt op de volleybalwereld.”

“Maar al sinds een vijftal jaren geraakte hij in een negatieve spiraal”, aldus oom Dominique nog. “Hij kwam nog amper buiten uit zijn huis in Ninove, hij vond op geen enkel gebied de nodige rust en hij vond geen andere uitweg meer dan uit het leven te stappen. Iedereen heeft die beslissing gerespecteerd, hoe zwaar dat ook woog op zijn moeder, zijn vader en zijn zus. Ik heb nog een heel goed gesprek gehad met hem op de vooravond van zijn overlijden en ik begreep toen beter dan ooit hoe hij zich voelde. Hij was toen in zekere zin al wél tot rust gekomen.”

Begin jaren 2000 leerde Baeyens Natalia kennen, waarna ze sinds 2006 een koppel vormden. De zangeres en haar vriend waren twee handen op één buik, al koos hij er toch voor om weg te blijven van de aandacht en spotlights. Koen was achter de schermen vaak aanwezig bij haar evenementen, maar trad zelf nooit naar buiten. Natalia en Koen gingen in 2010 uit elkaar. De uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

