Ex-vriend Erica Meiland reageert op twijfels over echtheid van relatie: “Lag die biograaf tussen ons in bed, dan?”

Eerder dit jaar beleefde Erica Meiland een tijdje een korte romance met een zekere Sander van Betten, een privédetective. “We hebben het al een half jaar heel leuk samen”, klonk het in maart. Maar daar komt de mater familias der Meilandjes nu op terug. In het Nederlandse ‘&C’ vertelde ze al: “Hij vindt het een relatie als je elkaar leert kennen, ik vind het pas een relatie als je ook met elkaar zoent en sekst." En ook schrijver Jan Dijkgraaf, die bezig is met een biografie over Erica, is niet echt overtuigd dat er van een echte relatie sprake was. “Als je een paar keer met elkaar hebt gewandeld en koffie hebt gedronken, noem je dat als kleuter of basisschoolleerling misschien een relatie. Maar niet als je tegen de zestig loopt en er verder niets is gebeurd...", vertelde hij aan het Nederlandse Story. “In het boek staat dat er niet eens is gezoend. Erica ontkent een relatie met Sander te hebben gehad. Sander was niet de vriend van Erica.”