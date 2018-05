Ex van Wout Bru keert terug naar Frankrijk TDS

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Het Franse Eygalières mag binnenkort weer een oude bekende verwelkomen. Nadat ze sinds 2015 ‘Brasserie Bru by Suzy’ heeft uitgebaat in Schilde, opent Suzy Bru, de ex van Wout Bru, opnieuw de deuren van hun zaak in Frankrijk. Wout blijft aan de slag in Durbuy , de kinderen en het voltallige keukenteam gaan wel mee.

Suzy keert deze zomer terug naar waar het ooit allemaal begon: het Franse Eygalières, in de Provence. Ze deelde het nieuws zopas zelf mee via de sociale media. "Na veel nadenken en slapeloze nachten is mijn beslissing toch gemaakt. 'Brasserie Bru by Suzy' sluit zijn deuren op 15 mei 2018", schreef ze. "Samen met mijn keukenteam, Chef Hervé en Vladimir, mijn kids Boris en Lou heropen ik mijn eerste zaak in Eygalières vanaf 08 juni tot half oktober 2018. 'Back to the roots', waar alles begon!"

Suzy gaat het avontuur met veel plezier aan. Het was voor haar ook een logische keuze. "Want de zaak in Eygalières was verhuurd, maar daar kwam een einde aan. Dus dacht ik: waarom zou ik de deuren niet zelf weer opendoen? Samen met mijn kinderen, want ook zij gaan er aan de slag. Mijn zoon Boris zal de bar en de wijn voor zijn rekening nemen, en dochter Lou zal mij versterken in de zaal. En ook mijn jong keukenteam gaat dus mee."

Vakantiejobs

Voor de studerende lezers die nog een vakantiejob zouden zoeken: Suzy is trouwens nog op zoek naar extra personeel. "Ik werk met een jonge equipe. En ja, er zijn nog wat plaatsjes vrij in de keuken en de zaal voor tijdens de zomermaanden. Er is logement voorzien boven het restaurant. Het team hoeft zich dus niet onnodig te verplaatsen."

De zaak wordt 'Chez Suzy' gedoopt. Maar van de sterrenkeuken die ze destijds serveerden heeft ze genoeg. "Simpel maar lekker, dat is het doel. We gaan werken met vier voorgerechten, vier hoofdschotels, en vier desserts. Geen vaste kaart, maar allemaal dagelijkse suggesties van verse producten." Ook logeren zal nog steeds mogelijk zijn. "Ik heb nog altijd twee kamers en twee suites ter beschikking."

Wat met Schilde?

Vraag is natuurlijk: wat met de zaak in Vlaanderen "Dat weet ik nog niet. Ik ben volop aan het onderhandelen over de mogelijkheden", zegt ze. "Maar het is niet zo dat ik 'Chez Suzy' langer zou openhouden, in de winter gaat ze terug dicht. Nadien zouden we het hele pand dan toch verkopen."

Suzy kreeg al heel wat positieve reacties op haar plannen. "Ja, echt enorm. Ik had het op Facebook meegedeeld, omdat ik vind dat ik dat aan mijn klanten verplicht ben. Ik had meteen mijn eerste reservaties binnen, toch al een tiental. De mensen zijn dus heel enthousiast. Net als ik."