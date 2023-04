Ex van Montana Meiland vertelt voor het eerst over heftige relatiebreuk: “Martien en Erica waren geschokt”

Muziek KIJK. K3’tje Hanne Verbruggen verliest haarexten­si­ons door wilde dansmoves tijdens optreden

Hanne Verbruggen (29) heeft zich iets té hard gegeven tijdens een K3-optreden. De roodharige zangeres stond te swingen (en te shaken) op het nummer ‘Hippie Shake’. Maar tijdens een pirouette merkte ze plots op dat haar haarextensions uitvielen. Samen met haar danspartner probeerde ze het probleem op te lossen. K3'tjes Marthe en Julia konden er erg om lachen. Uiteindelijk verdwenen de haren snel in een broekzak en ging de show gewoon verder. The show must go on.