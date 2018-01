Ex van Lesley-Ann Poppe verkoopt nepopleidingen en bedot studenten: "Ik wil mijn geld terug" MV/TDS

24 januari 2018

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Benjamin Ruyters is bekend als de ex-man van Lesley-Ann Poppe (38), de vader van hun zoon Benjamin Jr. én als de grote baas van de Schoonheidsschool. De onernemer heeft kwaad bloed gezet bij Sam De Buyser (27) uit Wijnegem, een ex -student van Benjamin Ruyters’ school. In TV Familie wil die deze week absoluut zijn verhaal kwijt.

Benjamin Ruyters is bekend als de ex-man van Lesley-Ann Poppe (38), de vader van hun zoon Benjamin Jr. én als de grote baas van de Schoonheidsschool. Die school hadden Lesley-Ann en Benjamin als koppel opgericht en altijd samen uitgebaat. Maar het kwam tot een echtscheiding. Na hun huwelijksbreuk zette hij de Schoonheidsschool alleen verder. En Lesley-Ann richtte een tijdje later samen met haar boyfriend Kevin Lebreton de Beauty & Lifestyle Academy op. Zo werden zij en Benjamin rechtstreekse concurrenten. Maar Benjamin bleef gebruikmaken van de naam van zijn ex om leerlingen aan te trekken. En dat vond Lesley-Ann niet kunnen. Iets waar de rechter haar recent volledig gelijk in heeft gegeven. Een nederlaag voor Benjamin dus. 

Proper en goed

"Samen met een kameraad wilde ik een diploma behalen om autohandelaar te kunnen worden", vertelt Sam. "Tijdens het googelen kwamen we uit op het Centrum Voor Avondonderwijs, wat blijkbaar samenhangt met de Schoonheidsschool. Die advertentie beschreef precies de opleiding die we zochten. Voor twaalf lessen van drie uur heb ik 515 euro betaald. In september vorig jaar begonnen mijn maat en ik eraan. En in het begin leek alles oké. Propere klaslokalen, alles goed geregeld. Er liepen veel meisjes rond die een kapsteropleiding volgden, dat gaf ook wel vertrouwen."

"Maar ik stelde me wel vragen bij de cursus", gaat Sam verder in Tv Familie. "Die ging alleen over automechanica. Over bedrijfsbeheer en dergelijke vond ik niets terug. Terwijl die dingen het belangrijkste zijn. Maar daar kregen we géén les over. Terwijl dat wél zo in die advertentie stond. En onze leraar... Die jongen werkte overdag bij de autokeuring. Hij zou er dus wel iets van kennen. Helaas... ’t Was dikwijls gênant, telkens als wij hém iets moesten uitleggen. Later hoorden we dat hij pas zijn examen had afgelegd als autohandelaar. Hij was in de rapte aangeworven, omdat de oorspronkelijke leraar die job niet meer wilde doen. Trouwens, ik zag Benjamin Ruyters wel af en toe, maar hij gedroeg zich als een conciërge of klusjesman. Ik wist niet dat hij de directeur was! Eigenlijk verzweeg hij dat. Dat heeft hij ook zo tegen medestudenten gezegd. Hoe bizar!"

