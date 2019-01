Ex van Ilse De Meulemeester verwacht tweede kindje KD

30 januari 2019

06u01

Bron: TV Familie 0 Showbizz Zakenman Glenn Janssens (45), voornamelijk bekend als de ex-levensgezel van Ilse De Meulemeester, verwacht een tweede kindje. Dat meldt TV Familie.

Ilse brak met Glenn in 2010 en sinds vier jaar vormt Glenn een koppel met het model ­Caroline Bécu (29) met wie hij ook is gehuwd. Hun liefde wordt heel binnenkort bezegeld met een kind. Dat heuglijke nieuws maakte Caroline bekend via Facebook: “Nog één maand te gaan. We tellen af naar onze eigen kleine liefdesbaby.” En zo krijgt Conrad (16) - Glenns zoon met Ilse - dus een halfbroertje of -zusje.