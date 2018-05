Ex van George Clooney in verwachting van tweede kind EVDB

27 mei 2018

18u09

Bron: BuzzE 1 Showbizz Stacy Keibler is in verwachting van haar tweede kind. De actrice en voormalig professioneel worstelaar heeft dat zaterdag bevestigd aan Us Weekly.

De 38-jarige ex van George Clooney trouwde in maart 2014 met zakenman Jared Pobre (43). In augustus van dat jaar werd hun dochter Ava Grace geboren. Afgelopen vrijdag werd de actrice gespot met een duidelijke baby bump toen ze op stap ging met haar man. Op zaterdag bevestigde ze officieel het nieuws aan Us Weekly.

Drie maanden na de geboorte van Ava Grace onthulde Keibler dat ze eigenlijk nooit aan trouwen of kinderen had gedacht voor haar relatie met Pobre.