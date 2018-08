Ex-turnster Aagje Vanwalleghem (30) houdt het bij twee kindjes: "Ik ga mijn lichaam niet nog eens een zwangerschap aandoen" CDH

02 augustus 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Ondanks de slapeloze nachten en een eindeloze to-dolijst geniet Aagje Vanwalleghem (30) volop van haar dochter Noa (4) en zoontje Nael (1). Hoewel haar kinderen nog jong zijn, probeert ze hen nu al haar sportmentaliteit door te geven. En met succes. "Noa heeft geleerd dat je soms wint en soms verliest", zegt ze in Story.

Lange tijd leefde Aagje Vanwalleghem voor haar sport, vandaag is haar gezin haar absolute prioriteit. De toewijding die ze aan de dag legde als atlete, vertaalt ze nu naar het moederschap. Als mama is ze immers minstens even veeleisend voor zichzelf als in haar dagen als topturnster. "Ik doe er alles aan om een goede moeder te zijn. Ik vind het belangrijk om Noa en Nael de juiste normen en waarden mee te geven. Streng zou ik mezelf niet noemen, wel correct. Al betrap ik mezelf voortdurend op dingen die beter kunnen. Ik ben bijvoorbeeld heel perfectionistisch aangelegd en dat trekje geef ik door aan de kinderen – vooral aan Noa. Op haar vierde weet ze al perfect hoe de kussens in de zetel moeten liggen en hoe de schoenen in de gang moeten staan. Ziet ze dat er iets niet juist is, dan legt of zet ze alles weer zoals ik dat wil. Zonder dat ik ook maar iets gevraagd heb."

Is perfectionisme niet het eerste wat je moet laten varen als moeder?

Naar mijn gevoel laat ik al veel meer los. Voor ik kinderen had, zou ik bijvoorbeeld nooit een last-minute hebben geboekt, maar wilde ik al een jaar op voorhand weten waar we op vakantie zouden gaan. Ik ben dus wel veranderd door het moederschap. Dat kan ook niet anders. Ik denk nu sneller: het is wat het is. Maar als ik in mijn ogen een fout maak, ben ik wel nog altijd streng voor mezelf.

Komt Noa goed overeen met haar broertje?

