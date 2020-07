Ex-‘Thuis’-actrice Ditte Jaspers getrouwd: “Veel mooiere dag dan verwacht” Hans Luyten

14 juli 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Corona of niet: actrice Ditte Jaspers (29), die Jessica speelde in ‘Thuis’, is getrouwd. En de hele wereld kon daar getuige van zijn, want de plechtigheid werd live gestreamd. “Mijn trouwjurk hangt nog wel ongedragen in de winkel”, zegt ze in Dag Allemaal.

‘Thuis’-kijkers kennen Ditte als de lesbische Jessica die een huwelijksaanzoek van dokter Ann afsloeg. In het echte leven zag de actrice een jawoord wél zitten met haar vriend Donald. Na vijf jaar samen gaf Ditte dat met veel enthousiasme in het stadhuis van Boom, in het bijzijn van hun zoontje Milow (1).

“Toen al die coronamaatregelen op ons afkwamen, zorgde dat voor stress”, vertelt Ditte. “Zeker toen er werd gezegd dat we enkel in het gezelschap van onze twee getuigen mochten trouwen. Ik zag al die onzekerheid niet zitten en ook niet dat we al onze gasten zouden moeten afbellen.”

Heb jij jullie plannen op veel vlakken ­moeten bijsturen?

Ja, Donald en ik beslisten om de burgerlijke trouw te laten doorgaan, maar onze receptie, het dansfeest en onze huwelijksreis hebben we uitgesteld naar 2021. En ik moet toegeven dat het allemaal nog meevalt. ­Donald en ik hebben nu al een onvergetelijke dag achter de rug en kunnen uitkijken naar een vervolg. Twee feestjes is veel leuker dan één, hé? (lacht)

Je bent wel niet in het wit getrouwd.

Mijn bruidsjurk is in de winkel blijven hangen. Die verrassing voor onze gasten bewaar ik tot volgend jaar. Dan moet het allemaal helemaal af zijn.

En gelukkig waren de coronamaatregelen toch al iets versoepeld.

Ja, er mochten dertig mensen bij zijn. En voor alle anderen hebben we dat creatief opgelost met een livestream op Facebook. Iedereen kon de ceremonie rechtstreeks volgen. Wat Donald en ik niet wisten, is dat veel van onze vrienden buiten op ons stonden te wachten. Die had mijn schoonzus opgetrommeld, een fijne verrassing.

Zat de dag er toen op?

Nee nee! Er was nog een lunch met de familie. Mijn schoonvader had een prachtig versierde feestzaal gereserveerd en het eten dat hij had klaargemaakt, was overheerlijk. Ik dacht dat het door corona maar een trouwdag op halve kracht zou worden, maar het was veel mooier en geslaagder dan we hadden verwacht.