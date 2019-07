Ex-‘The Voice’-kandidaat Ludovic in gevangenis na veroordeling voor slagen en weerspannigheid Redactie

Ludovic Nyamabo (30), bekend van 'The Voice 2011' en De Grungblavers, is naar de cel gestuurd. Dat had niet gehoeven als hij zijn werkstraf naar behoren had uitgevoerd. "Dit heeft hij aan z'n eigen nonchalance te danken", zegt collega-Grungblaver Erik Goossens in Dag Allemaal.

Bijna dag op dag een jaar geleden liep Ludovic Nyamabo zijn stevige veroordeling op: driehonderd uur werkstraf, uit te voeren binnen de twaalf maanden. Dat was een gunst van de rechtbank, want eigenlijk was Ludovic veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke celstraf. Maar omdat hij daartegen in beroep ging, en hij de rechtbank kon overtuigen van z’n goede bedoelingen, kreeg ­Ludovic ‘maar’ een werkstraf. Het grootste voordeel daarvan is dat die niet op z’n strafblad belandt. Maar evident is het niet, want een werkstraf moet je uitvoeren tijdens je vrije tijd.

Kniebreuk

Dat Ludovic alsnog naar de cel is gestuurd, is geen verrassing. Hij slaagde er namelijk niet in om z’n 300 uren werkstraf uit te voeren binnen de vooropgestelde termijn. Doordat de feiten waarvoor hij werd veroordeeld niet min zijn, had hij kunnen weten dat een nieuwe misstap niet zonder gevolgen zou blijven.

Voor Ludovics ernstige misstap moeten we terug naar september 2014. De zanger was met z’n zwangere vriendin op een feestje in Antwerpen, toen zijn ex hem daar confronteerde met zijn ontrouw. Die discussie liep danig uit de hand: Ludovic greep haar bij de keel, sloeg haar zonnebril van haar hoofd en trapte haar een kniebreuk. Daarvoor moest hij z’n ex een schadevergoeding van 44.000 euro betalen.

Maar daar bleef het niet bij. Aan het eerder genoemde dossier werd nog een zaak toegevoegd. Een jaar na de schermutseling met z’n ex, reageerde Ludovic bijzonder agressief na een berisping van een politiepatrouille, die hem door een rood licht had zien fietsen. Nadat hij in eerste instantie op de vlucht was geslagen, filmde hij vervolgens z’n eigen arrestatie, kreeg hij woorden met de agenten en richtte hij ernstige vernielingen aan in de combi.

Nonchalant

Bij De Grungblavers - een groep Antwerpenaren die bekende liedjes in hun dialect zingen - reageren ze verslagen op het nieuws van de arrestatie van hun collega. “We wisten dat er iets gaande was, maar dit”, zucht Erik Goossens. “Ik vrees dat Ludovic dit aan zichzelf te danken heeft. Zijn eeuwige nonchalance zal hem wel de das hebben omgedaan. Dat, en zijn focus op z’n muziek. De rest ontgaat hem een beetje, vrees ik.”

Jullie wisten ongetwijfeld ook waarom hij destijds die zware veroordeling heeft opgelopen?

Ja, dat was ons ter ore gekomen. Maar wat moet je doen? Ludovic uit de groep weren? Nee, dat hebben we niet overwogen. Bij ons was hij altijd correct, deed hij wat van hem gevraagd werd. Een op en top performer, elke keer opnieuw. We hadden de indruk dat hij goed bezig was eigenlijk.

Maar nu zit hij in de gevangenis.

’t Is een heel triest verhaal, eigenlijk. We kunnen maar hopen dat hij er deze keer zijn lessen uittrekt, zeker? Qua verwittiging kan het alleszins tellen.

Kunnen jullie hem misschien eens wakker schudden?

Tja... Hij is nochtans een heel lieve jongen, Ludovic. Intelligent ook. Of toch meestal. Soms is hij zo dom. Zoals nu.

Zal zijn afwezigheid problemen opleveren bij De Grungblavers?

Ik weet niet wanneer hij weer op vrije voeten zal zijn. Ik hoop alleszins snel. Want we zitten met grootse plannen. En via Ludovic hadden we ook net een special guest vastgelegd voor enkele optredens. Dit najaar treden we dan ook nog eens op in de Antwerpse opera. Iets waar we enorm naar uitkijken. We hebben al zo goed als alle zalen gedaan in Antwerpen, de opera ontbrak. Ik hoop toch dat we er Ludovic bij zullen hebben dan.

En als dat niet zo is?

Daar kan ik nu moeilijk iets over zeggen. De Grungblavers bestaat natuurlijk uit een groep artiesten, maar voor 80 à 90 ­procent treden we toch met dezelfde bezetting op. Soms kunnen we ook een beroep doen op ex-leden, zoals Jean Bosco Safari of Johny Voners. Tja, we zullen wel zien.