Ex-'Temptation'-deelneemster Rosanna dient haters van antwoord: "Ik ben perfect tevreden over mijn lichaam"

Showbizz De Nederlandse Rosanna, die vorig jaar deelnam aan 'Temptation Island', kreeg heel wat kritiek na haar plastische ingrepen. Ze reageert nu voor het eerst: "Je zal altijd haters hebben, ik ben nu supertevreden met mijn lichaam."

Rosanna, die vorig jaar met haar vriend Niels deelnam aan 'Temptation Island', maakt er geen geheim van dat ze de natuur graag een handje helpt om er goed uit te zien. Sinds haar deelname aan het programma liet ze haar lippen al opvullen en onlangs pronkte ze ook met haar nieuwe billen op Instagram.

Mijn vriend vindt mijn nieuwe billen supermooi Rosanna

Toen ze op de Nederlandse televisie in een talkshow verscheen, kreeg ze van de kijkers de wind van voren. "Je lijkt wel een vent", klonk het. Of “Blijf van de anabolen”, “Sommige transgenders zien er vrouwelijk uit dan jij”, “Je lijkt wel een opblaaspop”. Nu reageert de blondine voor het eerst in De Telegraaf.

Pijnlijke billen

De Nederlandse heeft naar eigen twee weken last gehad van pijnlijke billen na haar operatie. "Maar als ik nu in de spiegel kijk, ben ik erg blij dat ik het gedaan heb", zegt ze. "Het is precies wat ik in mijn hoofd had." Van de negatieve reacties op sociale media trekt ze zich weinig aan. "Ik verwijder negatieve commentaren. Waarom volg je me dan op sociale media, vraag ik me af? Haters zitten er altijd tussen."

Ook haar vriend Niels is tevreden met het resultaat. "Hij wilde eigenlijk niet dat ik het ging doen, maar nu vindt hij het supermooi en hij knijpt er ook vaak in", lacht ze. "Ik ben nu echt tevreden met hoe mijn lichaam is. Het is nu zaak genoeg te blijven sporten en gezond te leven opdat mijn lichaam niet oud wordt."