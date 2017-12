Ex-Sex Pistol John Lyndon wil naar Eurovisiesongfestival 2018 EVDB

12u19 3 rv Showbizz De Sex Pistols-frontman die we allemaal beter kennen als Johnny Rotten wil volgend jaar Ierland representeren op het Eurovisiesongfestival. Als het goedgekeurd wordt zal hij een nummer geschreven door Niall Mooney brengen.

Het nummer heet 'Pleased to Meet You' en valt onder het genre cowpunk (een mix van country en punk). Lydon vertelde aan The Sun dat het voor hem "een grote eer zou zijn om Ierland te mogen representeren". Johnny Rotten is ondertussen 61 jaar oud. Het idee dat hij zou deelnemen aan het Eurovisiesongfestival bezorgt de bazen van RTE, Ierlands publieke gefinancierde omroepmaatschappij, nu al slapeloze nachten.

AP

AP