Ex-schooldirectrice en ex-politica zuster Monica vindt dat we de jeugd te veel pamperen: “Mama’s die de boekentas van hun dochter dragen .... Ik zou er iets van krijgen!” Redactie

15 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 4 Showbizz Stappen wordt wat moeilijk voor zuster Monica (80), en basketten lukt al jaren niet meer. Maar de voormalige schooldirectrice, die geschiedenis schreef door als non in de politiek te gaan, rijdt nog met de auto en ventileert nog over veel kwesties graag haar ongezouten mening. “Ik ben nu eenmaal een bazig type”, zegt ze in Dag Allemaal. “Ik geef graag tegengas.”

Zuster Monica neemt ons mee door een doolhof van gangen in de Sint-Bavohumaniora aan de Reep in Gent, waar ze twintig jaar lang directrice was. Ze stapt moeizaam want “de benen willen niet meer mee”. En aan de vele kamers, zalen en opstapjes in het internaat lijkt geen einde te komen. Eens beland in de ontvangstruimte van de Zusters van Liefde overvalt ons de rust en de stilte, zoals het hoort in een klooster.

Monica Van Kerrebroeck koos als jonge vrouw heel bewust voor het leven in zo’n gemeenschap, maar vandaag zijn er nog maar twee nonnen over. “Ik klaag niet, ik heb het getroffen met zuster Brigitte. Ze is een brave vrouw", zegt ze.

ZOEK JE EIGEN WEG

“Amper 21 was ik toen ik besloot naar het klooster te gaan. Ik wou dat eens uitproberen, want ik had een paar nonnen bezig gezien en hun leven sprak me aan. Eerlijk gezegd dacht ik niet dat ik het zou volhouden. Ik had dan wel nooit gedroomd van huisje-boompje-beestje, maar ik had wel een vriendje dat overal mee naartoe ging. Pas op, dat was allemaal heel braaf en platonisch. Een echt lief heb ik nooit gehad, en ik verlangde er ook niet naar.”

“Ik kom uit een goed, warm gezin in Gentbrugge, waar ik met plezier en dankbaarheid aan terugdenk. Vader was onderwijzer en moeder deed het huishouden. Mijn twee jongere zussen waren nog niet schoolplichtig toen ik al met papa te voet naar school ging. Elke dag ’n stevige wandeling die onze band nog nauwer maakte. Maar mijn vader, nochtans een gelovige man, was er radicaal tegen dat ik naar het klooster ging. Hij vroeg zich af wat zijn dochter in ’s hemelsnaam kon gaan doen bij de Zusters van Liefde. Hij begreep niet wat nonnen bezielde en wat ze aan de gemeenschap konden bijdragen. Maar hij verzette zich niet toen ik vertrok en hem vroeg of ik een auto mocht huren. Waarschijnlijk dacht hij dat ik een paar weken later met hangende pootjes wel weer thuis zou staan.”

Vrije vogel

“Die eerste periode in het klooster mocht ik niet buiten, en toen er eindelijk bezoek mocht komen, was alleen mijn moeder op de afspraak. Papa weigerde haar te vergezellen, hij wou dat ik daar een tijd alleen zat om goed te beseffen waaraan ik begon. Hij ging er nog altijd van uit dat het een gril was. Pas toen hij besefte dat ik er echt wou blijven en dat ik gelukkig was met mijn keuze, is hij helemaal bijgedraaid. Dat zie je op de foto van mijn intrede in vol ornaat: hoe fier mijn vader daar is...”

“Dat eerste bezoek van moeder staat me nog levendig voor de geest. Ze had een doosje pralines meegebracht. ‘Da’s voor u, ze zijn heel lekker’, zei ze. ‘Dank je, ik zal ze delen met de anderen.’ En zij, verontwaardigd: ‘Nee hoor, dan neem ik ze terug mee naar huis’. Wat ze ook deed.” (lacht)

"Ik zat dan wel in een klooster, ik ben altijd een vrije vogel geweest die binnen de vastgestelde grenzen haar eigen weg zocht. Toen ik verplicht een andere naam moest kiezen, noemde ik mezelf ‘zuster Francisca Van Assisi’. Je begrijpt, dat heeft niet lang geduurd. (schatert) Zes maanden later mocht ik mijn eigen voornaam weer gebruiken en werd ik ‘zuster Monica’.”

HARD WERKEN IS GOED, VEEL LACHEN OOK

“Bij de Zusters van Liefde in de Molenaarsstraat in Gent kwam ik terecht in een groep met een dertigtal zusters van alle leeftijden. De sfeer was uitstekend, ik heb me daar als jonge zuster goed geamuseerd. Wreed gelachen met van die dwaze stoten. Toen ik er nog maar pas woonde, moest ik samen met een andere zuster poetsen. Geen van beiden kenden we daar iets van, thuis deed moeder dat immers. We kregen de opdracht om buiten het gras met een borstel te poetsen. En we déden dat!”

“In zijnen bloten”

“Het was natuurlijk soms ook hard werken, en dan verging het lachen ons al eens. Ik werd bijna meteen gevraagd om ’s morgens vroeg te helpen in het bejaardenhuis. Mijn eerste opdracht: een man wassen die in een zaal lag. Ik stroopte mijn mouwen op, stapte naar dat bed en trok zonder aarzelen de dekens van hem af. Een oudere medezuster kwam in paniek aangelopen met een scherm om die man wat privacy te geven. Geopenbaard worden in zijnen bloten, dat kon natuurlijk niet en ik had daar niet bij stilgestaan. Raar maar waar: hoewel ik uit een beschermd milieu kwam en geen enkele ervaring had, kon ik de confrontatie met die naakte man toch aan. Ik ben zo’n type, ik maakte daar allemaal geen spel van. Terwijl een vriendin van mijn jaar zo beschaamd werd, dat ze moest afhaken en een andere taak vroeg.”

“Voor ik hier in Sint-Bavo belandde, heb ik tien jaar doorgebracht in het klooster van Eeklo, dat was ook een mooie tijd. (mijmert) Ik ben altijd heel content geweest met mijn keuze en met de meeste zusters klikte het. We waren vriendelijk voor elkaar en als er al eens eentje tussen zat die zich wat aanstelde, kreeg die de vraag of ze niet liever naar een ander huis zou gaan. Het gebeurde ook weleens dat een nieuweling, om het cru te zeggen, buitenvloog. Ik herinner me nog een vrij jonge non die een oudere zuster in het deurgat wegduwde om als eerste binnen te kunnen: die kon vertrekken.”

“Ik was gewoon van met een groep samen te leven in een gemeenschap, nu zijn we nog met twee oudere zusters. Er treedt bijna niemand meer in, dat is in heel België zo en dat zal niet meer veranderen. De Zusters van Liefde zijn vooral nog talrijk in India. Maar ik klaag niet. Tot twee jaar geleden waren we nog met vier zusters, nu blijven alleen zuster Brigitte en ik over. Mijn medezuster is een brave en een goeie, ik heb het met haar getroffen.”

EENS CHEF, ALTIJD CHEF

“Eigenlijk ben ik, net als mijn vader, een beetje een bazig type. In het middelbaar speelde ik basket en later, toen ik al lesgaf, ben ik dat blijven doen. Echt iets voor mij, ik kon daar een beetje de chef spelen. Als ik weet dat ik het juist voorheb, laat ik me niet doen en zal ik me weren. Maar als ik het fout heb, zal ik me zonder problemen verontschuldigen. Ik geef graag tegengas en vind dat soms ook nodig. Zeker mensen met veel autoriteit hebben af en toe wat kritiek vandoen om niet naast hun schoenen te lopen.”

2.200 voorkeursstemmen

“Ook in de politiek ben ik altijd voor mijn gedacht uitgekomen. Ik kende veel mensen en de toenmalige CVP had me gevraagd. Eerst heb ik de boot afgehouden, maar later dacht ik: waarom niet? Thuis hadden mijn ouders zich ook voor de katholieke partij geëngageerd. Ik kon op die manier iets doen voor de veiligheid en de verdraagzaamheid, ik kon opkomen voor de zwakkeren, de bejaarden en de kinderen. Als non heb je tenslotte ook een taak in de wereld, nietwaar. Ik heb me in 2000 dus op de lijst gezet, werd verkozen en kreeg nogal wat pers over de vloer.”

“Een zetelende zuster was eens iets nieuws, maar niet iedereen stond te juichen. Eén politieker had op voorhand al gezegd: ‘Een non in de politiek? Dat kan niet, zo iemand moeten we niet hebben.’ Toen ik 2.200 voorkeurstemmen had gekregen, snauwde hij: ‘Jij mag dat mandaat niet opnemen. Je bent een zuster, wat kom je hier zoeken?’ Ik antwoordde: ‘Ik betaal belastingen zoals iedereen en ga voor niets of niemand uit de weg. Ik ben hier en ik blijf hier. Punt.’ Uiteindelijk ben ik elf jaar gemeenteraadslid geweest in Gent... Enfin, die man leeft nog, en ondertussen heeft hij zijn vrouw in de steek gelaten. Dat zegt wel alles, zeker?”

“Ze trekken hun plan maar”

“Van 2004 tot 2009 ben ik ook Vlaams parlementslid geweest. Ik was toen een beetje bekend omdat ik meedeed aan ‘De Slimste Mens’ en jurylid was in ‘Recht Van Antwoord’ met Goedele Liekens. Daar kon ik ook, en met veel plezier, mijn zegje doen en tegengas geven. Er zijn trouwens nog altijd mensen die me daarvan kennen.”

“De CD&V heeft het vandaag heel moeilijk. De reden? Sommigen hebben functies gekregen waarvoor ze niet geschikt zijn, en anderen die er wel het talent voor hebben kregen de kans niet. Wat er mis was met Wouter Beke? Die was gewoon te zacht en te braaf om voorzitter te zijn. Hij was te veel met zijn kindjes bezig, wat ik overigens ook kan appreciëren, hoor.”

“Ik volg veel debatten op tv, maar ik maak me er niet meer kwaad in. Ik denk dan: ze moeten hun plan maar trekken.”

DE JEUGD WORDT TE VEEL IN DE WATTEN GELEGD

“De eerste keer dat ik als leerling het indrukwekkende gebouw van Sint-Bavo binnenstapte, was ik 12. Ik moest van mijn vader met de tram naar school, de fiets vond hij te gevaarlijk. In het tweede jaar kreeg ik mijn zin en kon ik eindelijk met de fiets naar de les. Dat ging rapper en gaf me veel meer vrijheid, want zo kon ik bij vrienden en vriendinnen halt houden om bij te praten.”

“Ik wist één zaak zeker: ik wou lesgeven, dat zat in mijn genen. Toen ik naar de universiteit in Leuven vertrok, zat ik al in het klooster. In die periode heb ik mijn kap en sluier met veel plezier afgezwierd, van dan af droeg ik burgerkleding. Het voelde voor mij aan als een bevrijding, maar ik heb alle respect voor zusters die hun ambtsgewaad blijven aantrekken, dat is hun goed recht.”

Geen hoofddoeken

“Die hele kwestie met het hoofddoekenverbod… Ik vind, als ze zoiets willen dragen, moeten ze dat maar doen. Ook achter het loket, ja. Maar de leerlingen op Sint-Bavo moeten het niet wagen! Op straat mogen ze die hoofddoek aandoen, maar op school draagt iedereen verplicht een uniform.”

“Ik ben licentiaat geschiedenis geworden en gaf ook Nederlands. En ik ben 20 jaar directrice geweest van Sint-Bavo, waar ik nog altijd woon. Ik was geen gemakkelijke, ik zorgde dat er discipline was. De tijden zijn nu wat losser en hoewel de school vandaag met Hilde Allaert een hele goede directrice heeft, denk ik soms: ‘Mocht ik hier nog de plak zwaaien, ’t zou niet waar zijn’.” (lacht)

Mondige jeugd

“De jeugd is veel mondiger geworden, durft tegen te sputteren en komt op straat. Onze leerlingen hebben niet meegedaan aan de klimaatbetogingen, ze zouden ook niet mogen. Dat ze betogen op hun vrije momenten. School is school. Basta.”

“Niet alleen de jongeren maar ook de ouders zijn veranderd. Als ik ze hier soms bezig zie, spannen moeder en vader zich vaak meer in dan hun kinderen. Zij richten de kamer in het internaat in, niet hun nageslacht. Veel moeders dragen zelfs de boekentas van hun dochter, daar zou ik iets van krijgen! Als dat kind ziek is of gehandicapt begrijp ik dat, maar in normale omstandigheden kan het toch niet dat die jeugd zich zo laat dienen? De jongeren worden, als je het mij vraagt, te veel in de watten gelegd.”

DE HEER IS MIJN HERDER

“In de lente van 2011 zat ik niet goed in mijn vel. Ik was heel moe en dacht dat dat het gevolg was van een knieoperatie. De diagnose ‘lymfklierkanker’ kwam uiteraard als een schok, en toch panikeerde ik niet. Ik had alle vertrouwen in de geneeskunde, ik heb nooit gedacht dat het met mij over en uit was. Ik kreeg acht chemokuren, kocht een pruik om mijn kaalheid te verbergen en na de ingrijpende behandeling volgde nog een revalidatie van zes maanden. Ik herstelde en ben in 2012 zelfs nog opgekomen om de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te duwen.”

Wilfried Martens

“Wat me enorm deugd deed, was dat ik zoveel warmte kreeg van de mensen. Maar de ervaring van heel ziek te zijn heeft me wel dieper doen nadenken over een moeilijk thema als euthanasie. Als mensen op het einde van hun krachten zijn, veel pijn lijden en geen toekomst meer hebben, móet dat mogelijk zijn. Wilfried Martens heeft er ook voor gekozen, hij is een goed voorbeeld. Maar of ik zelf euthanasie zou kunnen plegen, weet ik niet.”

“Ik ben 80 jaar, zo heel lang kan ik niet meer leven, maar ik hoop natuurlijk dat het nog een tijdje duurt. Wat er na de dood komt, kan ik me moeilijk voorstellen, maar ik denk wel dat er iets is. Ik ga ervan uit dat ik ergens terechtkom waar het goed is. Maar ik moet bekennen: ik kijk er niet naar uit. Laat me hier nog maar wat blijven.”

“Ik heb nooit getwijfeld aan m’n geloof, het beeld van God dat ik koester is hetzelfde gebleven als toen ik jong was. Ik zeg altijd: de Heer is mijn herder, maar ieder gelooft op zijn manier.”

“Ik hoop wel dat mijn lichaam het nog wat volhoudt. Ik kan het niet meer op een lopen zetten, alleen traag stappen gaat nog. Daarnet kwam er nog een oud-leerlinge langs. ‘Moet je niet gaan basketten?’ vroeg ze. (schatert) Mijn benen kunnen dat al jaren niet meer aan.”

Voetbalsupporter

“Mijn vader was in de zeventig toen hij plots overleed, en mijn moeder werd 88. Ik spiegel me vooral aan mijn nonkel Roger, die in de negentig is en nog met de auto rijdt. Hij is trouwens de man die me op mijn 17de leerde rijden. Op een helling zette hij zijn auto stil. ‘En nu is ’t uw beurt’ zei hij. Op een helling, echt waar, maar het lukte.”

“Ze vragen me soms verwonderd: ‘Rij je nog met de auto?’ Ja, waarom niet? Het is de enige manier waarop ik nog buitenkom. Daarbij, ik heb maar één keer ’n ongevalletje gehad: achteruit tegen een paaltje gereden.”

“Ik verveel me niet. Ik lees en ik kijk tv, maar voor soaps pas ik. Wat ik het liefste zie, zijn sportprogramma’s. Tennis, de Rode Duivels, de Ronde van Frankrijk. Ik ben nog ‘verkleed’ naar een wedstrijd van Club Brugge geweest, omdat ze anders zouden zeggen: ‘Wat doet die non hier?’ Ik had een blauw-­zwarte muts diep over mijn ogen getrokken, maar ik was nog niet binnen of ze zeiden: ‘Zuster Monica, da’s een verrassing!’ Ik supporter voor AA Gent en voor Club Brugge, áls ze goed spelen. Komen die twee ploegen tegen mekaar uit, dan supporter ik... voor de winnaar.”