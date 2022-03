Ex-priester Pieter uit 'De Mol' over zijn huwelijk: "Dauphine maakt van mij een beter iemand”

“Dat ik gestopt ben als priester, was in principe niet negatief. Ik had geen rancune tegenover de Kerk. Je kon me ook niet betrappen op een negatieve uitspraak erover”, vertelt Pieter. Het is intussen al van 2019 geleden dat hij besliste om zijn priesterschap op te geven en het celibaat achter zich liet. “Ik ben gestopt vanuit een heel mooi, lief verhaal, omdat ik iemand leerde kennen die nog meer de moeite was om ervoor te gaan.”

Het was volgens hem dus geen lastige beslissing. “Omdat ik wist wat er in de plaats kwam: een zot zalige relatie met iemand die ik geweldig graag zie. Het is het verhaal dat je vaak hoort: dat je niet denkt dat het je nog overkomt. Maar we zijn elkaar toch tegengekomen. Ik heb het op onze trouw ook uitgesproken: Dauphine maakt van mij een beter iemand. Zij is echt iemand die ik nodig had in mijn leven om nog gelukkiger te zijn. Afgelopen november zijn we getrouwd voor de kerk in Zuid-Afrika. Het was als in een droom: een pittoresk kerkje met zicht op de oceaan en de Tafelberg. Omringd door mensen die ons genegen zijn, en op zijn Afrikaans: warm, met veel muziek en het dak dat eraf gaat als ze zingen. Thuis hebben we ook nog een kleine ceremonie gehouden na het huwelijk in het stadhuis.”