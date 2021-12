Ex-Playmate Holly Madison klapt uit de biecht: “De vrouwen waren tot alles in staat, zolang je ze maar een pilletje gaf”

Holly Madison deelde zeven jaar lang de lakens met de in 2017 overleden Playboy-baas Hugh Hefner, al was hun relatie bijlange niet altijd rozengeur en maneschijn. Toch durft Madison pas vier jaar na zijn overlijden haar verhaal te doen en dat doet ze meteen in een documentaire over het Amerikaanse pornoblad Playboy. In een preview van de reeks komen we te weten hoe ze er op een gegeven moment zo mentaal onderdoor zat, dat ze geen enkele uitweg meer zag: “Ik kwam tot op een punt waarop de druk me te veel was geworden. We werden voortdurend gepusht om er allemaal exact hetzelfde uit te zien”, aldus Madison, die vier jaar lang te zien was in ‘The Girls Next Door’, een realityserie over het leven van Hefners vriendinnen die in de Playboy Mansion woonden.