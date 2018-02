Ex-Paranoiac laat weer van zich horen: nieuwe plaat in de maak TC

05 februari 2018

13u01 0 Showbizz Zanger Hans Stevens en zijn nieuwe band Star Visitors versieren contract bij Nederlandse platenmaatschappij. De groep plant ook een hele reeks concerten.

Hans Stevens schreef samen met The Paranoiacs een belangrijke pagina in het geschiedenisboek van de zogenaamde Belpop. Bijna 25 jaar lang bracht die band ongecompliceerde garagerock en kende daarmee niet alleen succes in België. The Paranoiacs waren in de jaren '80 een begrip in rockclubs over heel Europa en met name in Nederland en Duitsland trokken de Vlaamse rockers volle zalen. In 2008 nam de groep ook met succes deel aan Eurosong. Ze haalden de finale en bijna werd The Paranoiacs, met het hitje 'Shout It Out', onze vertegenwoordiger in Belgrado. Maar ze moesten toen nipt de duimen leggen voor Ishtar met hun bizarre 'O Julissi'. Twee jaar later trokken The Paranoiacs er de stekker uit, tot ontsteltenis van de diehard-fans.

Star Visitors

Maar nu is Stevens dus terug met zijn nieuwe band Star Visitors. Zonder zijn broer Rafke, deze keer. Wel met drie nieuwe muzikanten, Kristof Robberechts, Lander Munster en Davy De Decker. De band werkte recent al enkele optredens af en zette ook een eerste single tijdelijk online: 'Mercury Dancing'. Die viel blijkbaar in de smaak van het nieuwe Nederlandse platenlabel Down at the Nightclub. Dat label gaf Star Visitors nu een eerste platencontract. De band zal in de zomer een vinylplaat uitbrengen waarop ook 'Mercury Dancing' zal staan. In de aanloop naar die release plant de band ook een reeks concerten. Zo staat Star Visitors op vrijdag 9 februari in de Antwerpse club De Audio Plant.