Ex-omroepster Sabine De Vos zit in lockdown in Nieuw-Zeeland: “Zelfs met een geldig ticket mag je niet vertrekken” BDB

30 maart 2020

07u07

Bron: VRT 0 Showbizz De voormalige Eén-omroepster Sabine De Vos (52) zit vast in Nieuw-Zeeland. “Het land is in lockdown. Reizigers mogen niet meer vertrekken. Ook niet met een geldig ticket”, vertelt ze aan VRT.

De Vos ging op bezoek bij haar partner, een professor neurochirurgie aan de universiteit van Dunedin, in het uiterste zuiden van het land. Bedoeling was om nadien via Auckland, in het noorden van Nieuw-Zeeland, en Doha terug naar België te reizen.

Maar daar stak de coronacrisis dus een stokje voor. “Het land is in lockdown", vertelt de ex-presentatrice en schrijfster aan VRT. “Reizigers mogen niet meer vertrekken. Ook niet met een geldig ticket, zoals ik er een heb. Bovendien zijn er geen binnenlandse vluchten meer en liggen de ferry’s stil dus ik geraak sowieso niet in Auckland. Ik heb het geluk dat ik hier in comfortabele omstandigheden zit.”

Het is niet duidelijk wanneer De Vos opnieuw naar België kan. “Ons land kan diplomatieke druk zetten op de Nieuw-Zeelandse regering om gestrande reizigers toch te laten vertrekken of België kan repatriëringsvluchten inleggen, zoals andere landen dat ook doen. Helaas zit dat er voorlopig niet in. Gelukkig is de solidariteit onder de Belgen groot. Zo vangen wij drie gestrande Waalse rugzaktoeristen op die nergens meer naartoe konden.”