Ex-nieuwsanker Johan Op de Beeck schrijft historische roman over de kapper van zijn moeder: "Hij overleefde wrede nazi-martelingen, maar werd na de oorlog doodgezwegen" EH

05 oktober 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Zelfs vandaag is voormalig VRT-journalist Johan Op de Beeck (62) nog onder de indruk van zijn gesprekken met geheim agent Jef Van Hooff, meer dan 45 jaar terug. ‘Hij was de kapper van mijn moeder en werd tijdens WO II gemarteld’, zegt Johan in Dag Allemaal. Jef bood hem verrassende inzichten over de oorlogsjaren en de rol van Koning Leopold III, die hij nu heeft neergeschreven in ‘Het complot van Laken’.

Naast zijn werk als public relationsadviseur heeft Johan Op de Beeck al heel wat boeken geschreven. Nu brengt hij in de historische roman ‘Het complot van Laken’ de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog en de rol van de controversiële koning Leopold III opnieuw tot leven. Inspiratie vond hij dankzij de kapper van zijn moeder.

‘Op zaterdag zei ze: ‘Ik ben naar Van Hooff’ en dan kwam ze altijd prachtig gecoiffeerd terug. Maar op een dag kwam ze thuis met een indrukwekkend verhaal over wat die man tijdens de oorlog allemaal had meegemaakt in het concentratiekamp van Dachau’, vertelt Johan. ‘Ik heb daar ook zelf met hem over gepraat en die verhalen over de vele afschuwelijke martelingen zijn me mijn hele leven bijgebleven.’

