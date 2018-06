Ex-miss Zsofi Horvath bevallen van derde kindje TDS

11 juni 2018

12u10

Bron: Instagram 0 Showbizz Zsofi Horvath (38) en haar man hebben hun derde kindje verwelkomd. De e x-Miss Belgian Beauty maakte het nieuws zelf bekend op Instagram.

De ex-Miss Belgian Beauty Zsofi Horvath (32) is afgelopen vrijdag bevallen van een dochtertje. Trotse vader is Olivier Glorieux, die tweede eindigde bij Expeditie Robinson in 2002. "CHARLIZE 💕 Geboren op 8.06.2018. Zusje van Bardo en Giulia. Gezinnetje compleet", schreef ze bij de eerste foto van het meisje. Hun zoontje Bardo werd in 2012 geboren, hun dochter Giulia kwam in 2015 ter wereld.

C H A R L I Z E 💕 geboren op 8.06.2018. Zusje van Bardo en Giulia. Gezinnetje compleet. 🍀 Een foto die is geplaatst door null (@misszsoho) op 11 jun 2018 om 10:18 CEST