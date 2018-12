Ex-miss Virginie Claes presenteert Miss België 2019 DBJ

24 december 2018

De verkiezing van Miss België wordt op 12 januari niet meer gepresenteerd door Véronique De Kock (41). Na 12 jaar neemt een andere ex-Miss België, Virginie Claes (36), die rol van haar over.

Het model, in 2006 zelf gekroond tot 's lands mooiste, zal de show presenteren vanuit het Plopsa Theater in De Panne. In die finale strijden nog 30 meisjes (13 Franstalige en 17 Nederlandstalige) om Miss België 2018 Angeline Flor Pua op te volgen. De verkiezing wordt deze keer uitgezonden op Ment TV. Voor diegenen die het gala graag willen bijwonen, is er goed nieuws, want er zijn nog tickets beschikbaar op de website van Miss België.