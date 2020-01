Ex-Miss USA zit zaterdag jury van Miss België 2020 voor: "Mijn advies: blijf jezelf en probeer niet te vallen" Hans Luyten

06 januari 2020

00u00 0 Showbizz Zaterdag wordt de nieuwe Miss België verkozen en weet Elena Castro Suarez wie haar opvolgt. De jury wordt dit jaar voorgezeten door een internationale experte die al jaren een zwak heeft voor ons land. Crystle Stewart (39) won zelf het kroontje van Miss USA in 2008 én is al vijf jaar gelukkig getrouwd met een Antwerpenaar. "Ik heb al een paar favorieten."

België is een tweede thuis voor Crystle Stewart, die al tien jaar samen is met Maxime Sebrechts uit Schoten. De kerstdagen viert het koppel het ene jaar in ons land, het andere in Houston. Daar wonen ze niet alleen, maar hebben ze ook een opleidingscentrum uitgebouwd voor kandidaten van schoonheidswedstrijden: Miss Academy. "Ik ontmoette de organisatrice van Miss België achter de schermen bij de laatste verkiezing van Miss Universe", zegt Crystle. "Ik zat daar in de jury en Darline Devos vroeg of ik dat ook bij haar competitie in België wilde doen. Of course! Dit jaar was immers Schoten weer aan de beurt om de feestdagen door te brengen. In plaats van twee weken blijven we er nu drie. Met plezier, want ik hou van jullie land, en dan vooral van Antwerpen. Niet alleen vanwege de diamanten, maar ook jullie frietjes en chocolade zijn echt superlekker. Amerikanen lijken vaak een pak socialer, maar jullie, Belgen, geven mij echt altijd het warme gevoel dat ik hier welkom ben."

Zelfverzekerd? Extra punten

"Ik heb de finalistes van Miss België 2020 ondertussen al allemaal ontmoet", gaat Stewart verder. "En ik heb al een paar favorieten. Bij de interviewronde, die al achter de rug is, kon ik niet alles begrijpen wat ze in het Nederlands of Frans vertelden, maar dat vind ik niet erg. Ik kon bij sommigen zien hoe zelfverzekerd ze zijn en dan scoor je bij mij altijd extra punten. Een miss moet tenslotte niet alleen mooi zijn, maar ook tonen dat er een winnaar in haar zit. Ik heb zelf aan verschillende wedstrijden deelgenomen en weet precies hoe nerveus de meisjes zich voelen. Er hangt ook zoveel van af. Een titel kan je leven veranderen. En dan bedoel ik niet alleen dat je er een beter mens van wordt, omdat je zelfbewuster, communicatiever en socialer wordt. Maar ook omdat er zoveel deuren opengaan."

Chauffeur, salaris, studiebeurs

Crystle herinnert zich haar verkiezing tot miss nog goed. "Ik won bijvoorbeeld een luxeappartement in New York, waar ik een jaar mocht wonen en dat eigendom was van Donald Trump. Hij bezat toen ook de Miss Universe-verkiezing. Ik heb hem een paar keer ontmoet, hij was altijd vriendelijk en netjes. Al heb ik nu wel bedenkingen bij de politiek die hij als president voert. Tijdens dat jaar in New York kreeg ik een chauffeur, een salaris en een studiebeurs. Daardoor kon ik een acteeropleiding volgen. Nog voor ik afgestudeerd was, had ik al mijn eerste rol beet in de komische reeks 'For Better or Worse'. En nadien leidde de ene rol vanzelf naar de andere." En naar haar echtgenoot. "Maxime studeerde in Amerika toen ik hem op een feestje in Hollywood ontmoette. We stonden toevallig naast elkaar op de dansvloer en raakten aan de praat. Maar ik dacht: 'Oei, iemand uit het verre België, dat kan niks worden.' (lacht) Gelukkig hadden we een gemeenschappelijke vriend, op wiens feestje we elkaar opnieuw tegen het lijf liepen. En daar besloten we om elkaar niet meer los te laten. (lacht) Vijf jaar geleden zijn we getrouwd. Ondertussen hebben we een dochtertje van twee, en ik ben drie maanden zwanger van ons tweede kindje", glimlacht ze.

Plat op de buik

Stewart was in 2008 niet alleen de mooiste van de Verenigde Staten, maar bijna ook van de wereld. De Texaanse haalde dat jaar vlot de finale van Miss Universe, maar ging na een uitschuiver plat op haar buik. "Die val kostte me wellicht een podiumplaats, want vóór de finale werd ik nog getipt bij de top drie. Ik was na afloop boos en ontgoocheld. En ik vond het vooral gênant voor al wie me had geholpen. Ik voelde me schuldig. Gelukkig kreeg ik van iedereen te horen dat ze heel trots op me waren. En zeker op de manier hoe ik na die vreselijke val reageerde: ik stond op en applaudisseerde al lachend als eerste voor mezelf. Die uitschuiver heeft me dan ook iets belangrijks geleerd. Het gaat er niet om of je valt, maar hoe je daarna rechtveert en weer doorgaat. Die val heeft me de kracht gegeven om mijn dromen te blijven najagen en verwezenlijken. Als de kandidaten van missverkiezingen, zoals Miss België, me om tips vragen, zeg ik altijd hetzelfde: 'Blijf vooral jezelf en probeer niet te vallen!' En als dat dan toch gebeurt, sta dan recht als een winnaar. (lacht)"

De verkiezing van Miss België 2020 vindt op 11 januari plaats in het Proximus Theater in De Panne en kunt u live volgen op HLN.be.