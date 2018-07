Ex-miss Julie Taton over de zware beslissing die ze moest nemen na haar bevalling: "Ik werd overspoeld door twijfels" TK

Bron: TV familie 0 Showbizz De Naamse Julie Taton (nu 34) ken je nog wel, zij volgde Ann van Elsen op als Miss België. Intussen is ze presentatrice van onder meer de Waalse 'Belgium's Got Talent'. Twee jaar geleden werd ze ook moeder van een zoontje, Côme. Een geboorte die niet helemaal liep zoals ze zich had voorgesteld, vertelde ze onlangs in Paris Match.

"Hij was te vroeg", herinnert Taton zich. "Eén week voor de uitgerekende datum kreeg ik plots weeën en bloedingen. In het ziekenhuis ging het heel snel. Voor ik goed besefte wat er gebeurde, was hij er al. Mijn baby werd meteen meegenomen voor onderzoek."

Toen ze Côme eindelijk in haar armen mocht nemen, kreeg ze een tweede schok te verwerken. "De helft van zijn gezichtje werd ontsierd door een grote, rode vlek." Taton vertelt dat ze erg geschokt was. "Ik heb het gevoel dat ik dat magische moment vlak na de geboorte heb gemist", zegt ze. "Mijn wereld stortte in."

Laserbehandeling

Julie en haar man Harold beslisten na vele slapeloze nachten dat het voor hun zoon beter was om die grote vlek te laten verwijderen, ook al is dat niet evident en is deze afwijking van de huid absoluut ongevaarlijk. Toen hij amper acht maanden oud was, onderging kleine Côme een eerste laserbehandeling. Intussen heeft hij al drie van de twintig geplande operaties ondergaan en is de rode vlek in zijn gezichtje al vervaagd.

"Ik werd overspoeld door twijfels", aldus zijn mama in Paris Match. "Waarom liet ik mijn zoontje onder narcose brengen voor iets wat niet van levensbelang was? Deed ik het echt voor hém en niet voor mezelf? Ik ben er eerlijk gezegd nog altijd niet uit. Maar als ik er nu niets aan doe, verwijt hij mij dat later misschien."

