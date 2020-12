Ex-miss Isha (23) over haar drank- en drugsverslaving: “Ik begon met speed, nadien xtc en tegen mijn 15e was ik verslaafd aan cocaïne”

Op 24 september werd Isha Frederickx, die het kroontje won van Miss Limburg in 2019, door haar moeder afgezet bij de privékliniek Affect2U in Hoboken. “Ik was drie dagen van huis weggeweest”, vertelt Isha. “Ze hebben mij ergens op een parking in Kruibeke gevonden. Hoe ik met mijn auto van Scherpenheuvel tot daar ben gereden, weet ik niet meer. Ik had één grote black-out door de alcohol. En voor mijn moeder was de maat vol.”