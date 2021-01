Ex-Miss Cilou Annys verwelkomt tweede kindje: “Jij maakt ons compleet”

Geplande zwangerschap

Cilou Annys had al langer haar zinnen op een tweede kindje gezet. “Ik heb een eigen babywinkel. Nu die goed draait en Liya al wat ouder is, vond ik de tijd rijp. Deze zwangerschap is gepland”, zei Cilou Annys in november vorig jaar nog trots in weekblad TV Familie. “Het is dus zeker geen zogenaamde ‘coronababy’. En of het een meisje of een jongen is? Wij weten het, maar willen het nog geheimhouden. We gaan zo’n ‘gender reveal party’ organiseren voor onze familie en vrienden. Tot die tijd willen we het nieuws voor onszelf houden.” Maar nu mag de hele wereld dus weten dat de ex-miss en haar wederhelft een jongetje verwelkomen.