Ex-miss Cilou Annys heeft mooi nieuws: “Ik ga trouwen!” Redactie

16 oktober 2019

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Cilou Annys (28) en haar vriend Désiré Steevens (36) zijn al acht jaar een zalig gelukkig koppel. En hij heeft de ex-Miss België nu ten huwelijk gevraagd. Tijdens een vakantie in de Provence, samen met hun dochtertje Liya (3) en enkele bevriende koppels ging Désiré op z’n knie. Dat vertelt Cilou aan weekblad TV Familie.

“Désiré wilde per se naar een charmant kapelletje op een kasteeldomein”, zegt Cilou in het weekblad. “Om mij ten huwelijk te vragen, ja. Hij had dat aanzoek al lang van tevoren gepland. Hij heeft me zelfs zover gekregen dat ik speciaal voor die uitstap een mooie roze jurk had aangetrokken!”

Jij had niets door?

Maar néé, ’t was een totale verrassing! Ik was helemaal overdonderd en zo ontroerd. Normaal gezien is Désiré helemaal niet zo romantisch. Maar toen ik daar in die kapel stond... Désiré tikte me plots op m’n schouder. Ik draaide me om en zag hem op één knie zitten. En ja, toen stelde hij dé vraag, hé. Het ene bevriende koppel filmde alles terwijl het andere een muziekje afspeel- de. ’t Was zo... zo móói!

En jij stamelde ‘ja natuurlijk, schat’?

Zoiets, ja. Maar ’t heeft enkele seconden geduurd vooraleer ik een woord kon uitbrengen. Zo overdonderd was ik. Maar natuurlijk heb ik ‘ja’ gezegd! En dan ook traantjes van geluk natuurlijk. Het was ook zo’n ongelooflijk romantisch plekje. Op dat kasteeldomein hebben we ook nog een fles champagne gekraakt. Ja, Désiré heeft serieus wat punten gescoord. (lacht)

(lees verder onder de foto)

Is trouwen een lang gekoesterde droom van jou?

Hm... Eerlijk gezegd hoeft dat voor mij niet echt. Maar nu Désiré mij heeft gevraagd, en dan nog op zo’n geweldig mooie manier, wil ik uiteraard héél graag met hem trouwen. Ja, ik kijk ernaar uit om zijn bruid te zijn.

Jij bent de bruiloft dus al volop aan het plannen?

Ja ja. Ook al trouwen we pas in september volgend jaar. We willen dat doen in de Provence, waar het huwelijksaanzoek is gebeurd. En je raadt het misschien al: de ceremonie gaat door in datzelfde kapelletje. Dat is leuk. En voor ons trouwfeest trekken we naar een hotel in de buurt. Het zal dus een typisch Zuid-Frans huwelijk worden. Lekker losjes.

Laten jullie alle familie en vrienden overkomen?

Omdat het niet bij de deur is, gaan we ’t vrij intiem aanpakken. Familie en beste vrienden worden uiteraard uitgenodigd. We moeten alles nog in detail plannen.

Heb jij al een bruidsjurk op het oog?

Nog niet, nee. Ik ben op zoek naar ideetjes via Pinterest. (lachje) En ik heb een afspraak bij Nicky Vankets. Ik wil iets speciaals, maar ook weer niet té speciaal. Hoe dan ook, dat wordt een geweldige dag! MV