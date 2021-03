Ex-Miss België Virginie Claes is nieuwe tv-gezicht Transportmedia

Showbizz Bart Herman vocht twee weken in het ziekenhuis tegen corona: “Ik voelde me weerloos, koud en alleen”

6:00 Bart Herman (62) is eindelijk terug thuis. De zanger, bekend van de hit ‘Ik ga dood aan jou’, lag twee weken in het ziekenhuis door een coronabesmetting. “De eerste week vertoefde ik in het ‘rijk der schimmen’. Het was vreselijk.”