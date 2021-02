Ex-Miss België Tatiana Silva is tv-ster in Frankrijk: “Ik word aangesproken op straat... over het weer”

ShowbizzTatiana Silva (36) is voor veel Vlamingen misschien nog steeds ‘de vrouw die in 2005 Miss België won’ of ‘de ex-vriendin van zanger Stromae’, maar in Frankrijk is de Brusselse met Kaapverdische roots de voorbije jaren uitgegroeid tot een grote ster. Gemiddeld 7 miljoen zuiderburen zien haar ‘s avonds het weerpraatje presenteren op de commerciële zender TF1 en ook daarnaast rijgt ze de tv-opdrachten aan elkaar. “Ja, ik heb hier wel al eens in een tabloid gestaan. Maar het is niet zo dat de paparazzi me achtervolgen, hoor.”