Ex-Miss België Romanie Schotte zwanger van tweeling

Romanie is al meer dan vijf jaar samen met haar vijftien jaar oudere man Stefan Talpe. Zoals de achternaam al doet vermoeden is hij de broer van acteur Louis Talpe, bij ons vooral bekend als Mega Toby. In 2019 stapte het koppel in het huwelijksbootje. “Ik ben nog steeds superhappy met Stefan”, vertelde de Miss toen. “Als je een jaar als Miss België samen doorkomt, dan is het ‘meant to be’.”