Ex-miss België Kedist Deltour opnieuw samen met haar kooivechter

“Succes baby!”, schrijft Kedist Deltour met een heleboel hartjes op Facebook. De ex-miss heeft haar romance met MMA-vechter Keita Losene dus duidelijk nieuw leven ingeblazen, nadat er in oktober vorig jaar een abrupt einde kwam aan hun relatie. De bokser werd kort daarvoor opgepakt en voor een week naar de cel gestuurd, een gevolg van een veroordeling die hij in februari 2020 bij verstek opliep voor een straatgevecht in 2016 tussen enkele mensen van Afghaanse en Afrikaanse origine in Kortrijk.

“Onze relatie stopt hier”

“Telkens Keita negatief in het nieuws kwam, werd mijn naam en mijn titel (als Miss Belgie, red.) erbij gesleurd. Dat doet pijn, want ik heb helemaal niks met die zaken te maken. Als miss heb je een voorbeeldfunctie. En ik wíl een voorbeeld zijn, maar als je je moet bezighouden en moet verdedigen voor dingen waar je niks mee te maken hebt, is dat niet gemakkelijk. Dat geeft onnodige stress”, zei Kedist toen ze bekendmaakte dat ze weer vrijgezel was. “Het klinkt cliché, maar elkaar graag zien, betekent ook loslaten. Tot dat besef zijn we samen gekomen, met veel respect naar elkaar toe. We blijven nog bevriend, maar onze relatie stopt hier.”

Hun breuk was opmerkelijk, want de ex-miss was echt smoorverliefd op ‘haar’ kooivechter. “Hij is de eerste jongen bij wie ik voel: met hém wil ik trouwen, een mooi huisje, een mooi kindje”, sprak ze. Haar familie stond eerst weigerachtig tegenover hem, want een kooivechter klinkt niet bepaald lief. Maar uiteindelijk gaven ze Kedist dan toch hun zegen: “Ze zagen in dat hij de liefste jongen is, degene met het grootste hart”, glunderde ze.

Vooruitkijken

Begin dit jaar blikte ook Keita nog even terug op zijn celstraf en de moeilijke periode die hij achter de rug heeft: “Dat was iets uit het verleden waar ik alleen maar lessen uit heb getrokken en sterker van ben geworden. Nu wil ik alleen nog maar vooruitkijken”, vertelde hij toen. Nu lijkt alles er dus op te wijzen dat hij weer samen met Kedist aan zijn zijde kan vooruitkijken naar de toekomst.

