Ex-Miss België Joke Van De Velde in verwachting van eerste kindje

“Een droom, een diep verlangen. Deze droom werd met jou in m’n buik door werkelijkheid vervangen”, schreef Joke Van De Velde op Instagram. Daarmee maakte ze bekend dat ze zwanger is van haar eerste kindje. De foto’s verklappen alvast dat de baby in februari 2021 geboren zal worden. Haar volgers reageren alvast enthousiast, maar ook verrast. Zo schrijft ‘Familie’-acteur Maxime De Winne: “Wat? Dat wist ik niet. Proficiat Joke!’” Waarop de voormalige Miss België reageert: “Ik heb het lang kunnen ‘verbergen’, maar nu toont dat kleine wondertje zich al fel. Die wil zich niet meer verstoppen.”

Van De Velde maakte er nooit een geheim van dat ze naar kinderen verlangde. Zo liet ze al eicellen invriezen. “Helaas, zonder succes”, vertelde ze enkele jaren geleden. “Maar ik heb geen zin om het opnieuw te doen, want dat was geen pretje... Als ik op mijn veertigste geen partner heb, stap ik naar een spermabank. Dan zet ik maar zonder papa een kind op de wereld. Ik ben voorbereid en heb zelfs al psychologische testen afgelegd die moeten uitwijzen dat je in aanmerking komt om alleenstaande moeder te zijn.”

Eind vorig jaar, bij haar veertigste verjaardag, verklapte de ex-Miss België dat ze wel degelijk de liefde gevonden had. “Ik ben inderdaad heel gelukkig samen met iemand”, klonk het toen. “Zonder in detail te gaan over wie het gaat en hoe lang we al samen zijn, kan ik zeggen dat ik dit geluk heel erg koester. Ik probeer van elk moment te genieten, want zoals je vaak hoort en ziet, kan het sprookje van vandaag op morgen afgelopen zijn.” Of de twee nog samen zijn en of hij de vader van het kindje is, is niet bekend.