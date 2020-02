Ex-Miss België Cilou Annys opent bar in haar babywinkel: “Zodat papa’s kunnen ontspannen” IDR

14 februari 2020

14u01 0 Showbizz Ze heeft met Cilou Babystore al drie jaar haar eigen babyspeciaalzaak in Brugge, maar dat belet ex-Miss België Cilou Annys (28) niet om te blijven innoveren. Zo opent ze binnenkort een bar voor papa’s in haar zaak. “Geef toe: dit kom je niet iedere dag tegen”, lacht ze.

Sinds enkele jaren heeft Cilou (28) dus haar eigen zaak, Cilou Babystore, in Brugge. Een project dat ze, dankzij de steun van haar verloofde Désiré Steevens (36), wist uit te bouwen tot een succes. “Maar wij zijn ambitieuze zelfstandigen die niet stilstaan”, zegt Cilou. “Vanaf het prille begin van Cilou Babystore hadden we het idee om ooit een ‘Papa’s Bar’ te openen. Een leuke, gezellige plek waar papa’s even kunnen relaxen.

Op 26 februari komt die wens van het koppel uit. “Aangezien mijn naam aan de gevel hangt, wilde ik hiermee mijn partner eer betuigen. Daarom kozen we voor de naam ‘Café Désiré’”, legt Cilou uit. “Geef toe, een bar in een babywinkel kom je niet elke dag tegen hé.”